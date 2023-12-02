冬季呼吸道疾病高发期 老年人要做好这些特殊防护

编者按：老年人随着年龄的增长，呼吸道局部的防御功能和整个免疫功能下降，再加上有的老年人合并多种基础疾病，因此容易罹患呼吸道感染，而且容易发展成重症，是特别需要关注的一组人群。当前，呼吸道疾病进入高发时期，老年人群体要做好哪些特殊防护？

资料来源：国家卫健委新闻发布会

文案/设计：孙红丽

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