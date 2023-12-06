实用！冬季呼吸道疾病高发，这份健康手册请收好
2023年12月06日14:37 来源：人民网
编者按：每年进入冬季，呼吸道疾病都是高发时期。近期，呼吸道感染性疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等。为积极做好冬季呼吸道传染病科普工作，人民网·人民好医生客户端推出《个人健康手册（呼吸道传染病）》，集纳专家观点，科普相关知识，助力提高大众自我健康管理能力和健康素养。
(责编：郝帅、高雷)
编者按：每年进入冬季，呼吸道疾病都是高发时期。近期，呼吸道感染性疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等。为积极做好冬季呼吸道传染病科普工作，人民网·人民好医生客户端推出《个人健康手册（呼吸道传染病）》，集纳专家观点，科普相关知识，助力提高大众自我健康管理能力和健康素养。
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