中疾控：目前我国新冠病毒感染处于较低流行水平

人民网北京12月17日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，中国疾控中心传染病管理处研究员常昭瑞表示，新冠病毒变异株JN.1是奥密克戎变异株BA.2.86的一个亚分支。全球监测结果显示，进入11月以来，BA.2.86特别是JN.1的亚分支，在全球占比增速明显加快，并已成为部分国家的优势流行毒株之一。世界卫生组织于11月21日将BA.2.86由全球需要监测的变异株调整为需要关注的变异株，评价临床重症感染风险为低等，总体评价其公共卫生风险较低。

常昭瑞表示，我国新冠病毒变异株监测结果显示，自2023年8月31日报告首例BA.2.86变异株输入病例以来，全国共报告BA.2.86及其亚分支序列160条，其中，输入病例序列占148条，本土病例序列占12条。目前，BA.2.86变异株在我国报告的序列中占比非常低，但是在输入病例的序列占比自11月份以来增加较快，其增长趋势逐渐与全球趋同。专家研判认为，目前我国新冠病毒感染处于较低的流行水平，且BA.2.86及其亚分支占比较低，目前该变异株在我国的公共卫生风险是较低的。

“迄今为止，我国在呼吸道疾病病原体监测方面没有发现未知的新病毒和新细菌。”常昭瑞说。