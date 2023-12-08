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冬季呼吸道疾病防治热点解读之十二

6问6答，带你了解流感用药注意事项

2023年12月08日07:36 来源：人民网

编者按：流行性感冒（简称流感）是由流感病毒引起的对人类健康危害严重的急性呼吸道传染病，人群对流感病毒普遍易感。感染流感病毒应该怎么治疗？抗流感病毒药物使用越早越好吗？6问6答带你了解流感用药注意事项。

来源：国家卫健委新闻发布会、健康中国、中国疾控中心

文案/设计：孙红丽

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(责编：孙红丽、高雷)




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