冬吃萝卜赛人参，不可错过减肥护肤的白萝卜

吃白萝卜有哪些好处？

好处一：减肥

白萝卜所含热量比较少，纤维素较多，吃后容易产生饱胀感，有助于减肥。所含芥子油和膳食纤维都可以促进胃肠蠕动，有助于体内代谢废物的排出。

好处二：护肤

白萝卜含有丰富的维生素C，有很好的美白功效。维生素C为抗氧化剂，能抑制黑色素合成，阻止脂肪氧化，防止脂褐质沉积。因此，常食白萝卜有助护肤。

好处三：顺气

吃些白萝卜可以让肠胃更加通畅，也就是大家常说的“顺气”。为什么白萝卜能起到“顺气”的作用呢？

这是因为，白萝卜中有两种功能成分：一种是挥发性的油——芥子油，有的萝卜比较辣，就是因为这种挥发性的油；另一种是白萝卜中的膳食纤维。

白萝卜吃进去以后，身体的“上”“下”都通——上边会打嗝，下边的肠道蠕动会加强。所以吃完萝卜，身体的消化相对变得容易和顺畅了一些。

好处四：护肺

不久前，英国的一项研究发现，在肺部感染多发期间应该多吃些十字花科蔬菜，能起到保护肺部、减轻感染的作用，而白萝卜就属于十字花科蔬菜。

白萝卜适合生吃还是熟吃？

白萝卜可以生吃，不过白萝卜里因为含有挥发性的芥子成分的油，所以带辛辣味，有些朋友可能有点受不了这种刺激感。

生吃的情况下，白萝卜里对人体有好处的成分保存得更完整，做熟了会破坏掉一些，不过同时也会去掉一些辛辣味，所以朋友们可以根据自己的实际接受能力来选择。

白萝卜上面的萝卜缨营养高吗？

白萝卜缨里也含有一些营养，尤其是维生素C含量比较突出，达到了77毫克/100克，比猕猴桃还要高，不过萝卜缨口感会差一些。

另外，萝卜皮的营养价值也是比较高的，如果能接受带皮的口感，最好别去掉萝卜皮，可以想办法做得好吃一点，比如凉拌萝卜皮就是我们常见的一道菜。

如果喜欢熟吃白萝卜，这里给大家推荐一道冬季可常吃的美味菜肴——白萝卜羊肉汤。

推荐冬季健康美食：白萝卜羊肉汤

食材：羊肉、白萝卜、料酒、生姜、大葱、食盐。

做法：

1.将食材和作料洗净，羊肉、白萝卜切块备用，生姜切片，大葱切段备用。

2.将羊肉冲洗干净，焯水去血污和浮沫。

3.将羊肉、料酒和生姜一起放入锅中，炖煮到大约六分熟的时候放入准备好的白萝卜。

4.白萝卜炖烂以后，加入食盐调味再煮5分钟即可关火。

这道菜味道好，营养互补，是严冬进补的佳肴。应注意的是，羊肉以瘦为宜，肥肉部分应予去除，每次食用总量不宜超过2两（生重）。肉汤富含嘌呤，不宜多饮。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）