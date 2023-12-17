中疾控：正确佩戴口罩 预防呼吸道疾病传播

人民网北京12月17日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

“正确佩戴口罩是发挥口罩预防呼吸道疾病传播作用的前提。”中国疾控中心传染病管理处研究员常昭瑞在会上表示，出现以下情况时需要更换口罩：

一是口罩专人专用，不能交叉使用，出现误戴、错戴的口罩要及时更换。二是一次性医用医用口罩和医用外科口罩，建议单个口罩累计使用时间不超过8小时。职业暴露人员的口罩使用时间不超过4小时，但不可重复使用。对KN95、N95防护口罩，一次性使用医用口罩或者医用外科口罩，在更换频率方面没有特殊区别。三是前往医院就诊、陪诊、陪护时，近距离接触有呼吸道症状人员后，应及时更换口罩。四是口罩被呼吸道或鼻腔分泌物，以及其他体液污染后，要立即更换。五是口罩出现赃物、变形、损坏、有异味时要及时更换。此外，口罩使用超出了期限，或者不符合现行国家或行业标准，要及时更换。

关于口罩选择，常昭瑞表示，棉质口罩不能有效阻挡呼吸道飞沫和气溶胶传播病原体，建议公众根据《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引（2023年版）》，结合自身健康实际，以及所处环境感染风险大小，以及医务人员的指导建议，来科学选择口罩。另外还应该注意的是，为了保暖或者预防感染而佩戴多个口罩也是不可取的，因为佩戴多个口罩不仅起不到增加防护效果的作用，反而会增加呼吸阻力，并且可能破坏口罩的密合性。