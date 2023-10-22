“中药+”改写朋克养生 年轻人追求“良药可口”

“黄精冰激凌、枸杞冰激凌、甘草冰激凌、味道绝了！体会到了一边吃冰激凌一边养生的快乐，精准贴合我们年轻人‘朋克养生’的要义！”美味的草本冰激凌让“00后”李笑连连称赞。

“中国药都”江西省樟树市，10月21日闭幕的第54届全国药材药品交易会上，李笑排队品尝了各种草本口味的冰激凌，呼吁厂家赶紧上网销售。

10月19日，中国樟树第54届全国药材药品交易会期间，江西省樟树市一家企业推出黄精、枸杞、甘草等多种口味的草本口味冰激凌。王剑 摄

数据显示，中国健康养生市场规模已超万亿元人民币。消费者中，18-35岁青年人占比高达83.7%。近年，“朋克养生”成为青年潮流，意指年轻人一边放肆生活、一边养生自救，有段子调侃“啤酒里面放枸杞，蹦迪时戴上护膝，穿破洞裤在裤洞里贴暖宝宝，熬最晚的夜、敷最贵的面膜……”

眼下，“朋克养生”又有了新定义：各地中医院、中药房里迎来了不少年轻人；“中药+”各类美食，让“良药苦口”变身“良药可口”。

重庆一家医院把中药材做成奶茶、糕点、棒棒糖。“20元人民币不到就能买一周的酸梅汤，没有添加剂，健康又干净。”在成都一家中药房，店员帮忙将乌梅、生山楂、陈皮、桑葚、玫瑰花、甘草等熬好分装，供客人带回家，放入冰箱，想喝随时拿。

企业也看到商机。“冰美式里泡人参，尽享人参美食(谐音人生美事)。”樟树药交会上，有医药企业开设中药+咖啡“快闪店”，现场排队者众，“开箱”人参、枸杞、陈皮、金银花等不同口味的咖啡，其中，人参美式、枸杞拿铁供不应求。“咖啡机要冒烟了，排在后面的朋友可以转一圈再回来”，工作人员张颖璐不得不“劝退”一些体验者。

“我们新研发了5款药食同源雪糕产品。比如甘草雪糕，甘草是百药之王，有提高免疫力的功能”，樟树一家参会企业的负责人曹孝斌指着排队的人群说，“没想到这么火爆”。

10月19日，中国樟树第54届全国药材药品交易会期间，药企开设中药+咖啡“快闪店”，人参美式咖啡、枸杞拿铁咖啡供不应求。王剑 摄

“中药+”，意味着具备养生功效的中药材可与年轻人喜爱的各种美食相融合，无问药食、无问中西，皆可“+”，“药食同源”理念在中国民间由来已久，如今更呈现出无限的想象力。

“这些创新食品把中医药融入年轻人的生活中，更多人体会到了中医药的价值。”中国工程院院士、湘赣粤港澳中医药全产业链协同发展联盟主席刘良对中新社记者说，“药食同源的中药开发潜力大，但要注意不是所有中药材都适合，要界定好。”

当然，也有民众对“中药+”式朋克养生不尽认同，江西南昌高校学生秦雨认为，纾解压力是年轻人的正常需求，但解压不等于放纵，既然叫养生，就要以健康的生活起居为前提，“而不是边耗边补。”

华东交通大学心理素质教育研究院教授舒曼则建议，要重视“治未病”，提早养成好的生活习惯，同时做到内心的“自我养成”，阅读中医药经典，理解中国养生文化的精髓，才能达成真正的养生。