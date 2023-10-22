世界传统医药日：这些神奇的中医特色疗法 你知道多少？

10月22日是世界传统医药日。中医药学是中国古代科学的瑰宝。中医外治疗法是中医学独特的、行之有效的治疗方法，包括推拿、拔罐、艾灸等。中南大学湘雅三医院中医科主任医师肖岚在接受人民网记者采访时表示，中医外治疗法在疾病防治、日常健康养护中发挥着重要作用，具有作用直接、使用安全、方便快捷等特点，覆盖全身性疾病防治，越来越受到大众的信赖。

推拿

推拿以中医经络理论为指导，用手法作用于人体体表的特定部位，来调节机体生理、病理状况，达到防病治病的目的。推拿能很好地松解筋骨、消除疲劳，除治疗外科疾病外，还可治疗内科疾病，对于慢性疾病、功能性疾病、发育性疾病也具有疗效。建议饭后1小时再进行推拿。同时，人在过饿、过累或睡眠不佳等情况下，可能会出现“晕推”症状，比如头晕、胸闷、心跳加快等。

拔罐

拔罐是一种古老的中医治疗方式。通过在皮肤上放置玻璃杯或其他容器并抽出空气，形成负压，把闭阻在身体内的寒、湿、瘀血等通过出痧的方式促其排出体外，从而达到治疗或保健的目的。拔罐有疏通经络、活血化瘀、消肿止痛、祛风散寒等作用，一般用于颈肩腰背臀腿痛、伤风感冒、头痛、咳嗽、胃脘痛、腹痛等。拔罐虽然好，但也不是人人适合，比如皮肤破损者、血小板减少的患者，体质太虚弱的老年人和孕妇的腹部、腰骶部等，都不宜拔罐。

艾灸

艾灸是中国传统灸疗法的一种，利用点燃的艾条、艾柱产生的艾热刺激体表穴位，通过激发经气的活动来调整人体紊乱的生理功能。艾灸能够通过对特定穴位的温热作用，产生温通经脉、活血止痛、扶正祛邪的功效，提高人体的免疫力。值得注意的是，艾灸温热，对于心肝火旺、阴虚内热等人群，需辨证使用，或咨询中医师。

耳穴压豆

耳穴压豆是把中药“王不留行籽”贴在耳穴处，通过适度揉、按、捏、压，产生热、麻、胀、痛等刺激感应，借助经络传导，达到防治疾病的目的。耳穴与内脏关系密切，通过耳穴与全身经络的联系，调整脏腑的功能活动，从而达到健脾祛湿清热，养血活血之效，方便易行，适合长期施用。耳穴压豆尤其对各种痛症、焦虑紧张、失眠、疲劳、便秘等有明显的疗效。