国家卫健委：群众跨省跨区域就医难题正在逐步缓解

人民网北京10月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍公立医院改革与高质量发展有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，深化医改以来采取了哪些措施推动公立医院高质量发展？

对此，国家卫生健康委体改司副司长薛海宁表示，国家卫生健康委会同有关部门贯彻落实党中央的决策部署，突出重点领域和关键环节，加强改革的系统集成，狠抓政策的落地见效，全力推动公立医院改革和高质量发展。目前来看，各项改革的举措正在积极推进，人民群众看病就医的急难愁盼问题也正在持续改善。

一是大力推进国家医学中心、国家和省级区域医疗中心的建设。通过专家支援、技术平移、同质化管理等举措，填补地方在肿瘤、儿科等重点疾病和重点专科方面的短板和弱项，通过这些措施，群众跨省跨区域就医的难题正在逐步缓解。

二是要提高基层的医疗卫生服务能力，有序地推动城市医疗集团和县域医共体的建设，加快实施“千县工程”，健强农村和社区医疗卫生机构，开展家庭医生签约服务，让群众在家门口就能够获得适宜优质的医疗卫生服务。

三是通过远程医疗，包括建设互联网医院、提供线上诊疗服务等方式，用信息化的手段，把优质的医疗服务送到群众身边。同时推进医学科技创新，促进成果转化，使科技成果也不断地转化为群众看病就医的获得感。

四是以降药价为突破口，深化“三医”协同发展和治理。近年来，国家组织和开展了药品集中代量采购、医保药品的谈判议价等，大幅度降低了药品和耗材的价格，也减轻了群众的医疗费用负担。同步推动了医疗服务价格的动态调整、医保支付方式改革、医务人员薪酬制度改革等改革，推动公立医院建立公益性为导向的运行新机制。

五是加强多层次的医疗保障体系建设，逐步提高医保的保障水平。2020年到2022年职工医保和城乡居民医保住院费用的政策范围内的报销比例分别提高了五个百分点左右。

六是加强医院的精细化管理，推动临床业务管理和经济管理深度融合，实施临床路径管理，促进药品耗材合理使用，开展同级检查检验结果互认等。通过以上举措进一步节约了患者的医疗费用。

薛海宁表示，在改革过程中同时也非常注重改善患者的就医体验。通过预约诊疗，使预约时间更精准，减少患者的排队等候时间。通过门诊的一站式服务、日间手术、诊间结算、床头结算等举措，进一步优化服务流程，减少患者和家属就医的奔波之苦。建立以病人为中心的服务模式，通过建立专科专病中心，实施多学科联合诊疗（MDT），开展优质护理服务等服务模式，让医护人员围着患者转，也让群众看病就医更安心、更放心。