阿奇霉素缺货？药房、药企回应！

中新网10月18日电(记者 张尼)近期，儿童支原体肺炎等呼吸道传染病发病率上升，阿奇霉素等抗生素类药物需求增加引发关注。药品是否短缺？生产企业有何回应？

部分药店儿童用药暂时缺货

今年2月，国家卫健委印发《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023年版)》其中明确提到，肺炎支原体肺炎(mycoplasma pneumoniae pneumonia，MPP)是我国5岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎。

在药物治疗方面，大环内酯类抗菌药物为MPP的首选治疗，包括阿奇霉素、克拉霉素、红霉素、罗红霉素和乙酰吉他霉素。

近期，有消息称，阿奇霉素等药物在部分线下药店和诊所存在季节性的需求上涨，那么阿奇霉素是否有缺货现象？

线上方面，近日，记者切换不同城市定位，在多家电商平台查询发现，阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素等药品仍有货可以购买。

线下方面，有部分线下药店儿童用药暂时缺货。以北京为例，记者走访北京多家线下药房咨询阿奇霉素备货情况，有工作人员表示目前店内药物供应有保障，也有部分药店称，目前店内的成人用阿奇霉素类药品有货，但儿童用阿奇霉素暂时无货。

多家上市公司回应

国家药监局官网显示，目前有600余条阿奇霉素生产批文，涉及干混悬剂、片剂、注射液等，生产企业涉及西安利君、石药欧意、哈尔滨三联药业、华北制药等。

近两日，多家上市公司也在投资者互动平台上回应阿奇霉素生产等问题。

京新药业表示，公司目前在产在销品种中包括阿奇霉素；海辰药业表示，公司适用于支原体肺炎的产品主要为注射用阿奇霉素；葵花药业表示，公司在销产品中包括罗红霉素、阿奇霉素相关产品，具体药物使用需遵医嘱。

特一药业也回应称，公司的红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿奇霉素片、阿奇霉素颗粒等大环内酯类抗菌药物适用于治疗支原体肺炎；蒲地蓝消炎片、咽炎片、复方鱼腥草片、穿心莲片等适用于治疗咽喉痛；退烧药方面，公司有对乙酰氨基酚片、布洛芬片、双氯芬酸钠肠溶片；止咳化痰方面的有止咳宝片、小儿止咳糖浆、小儿咳喘灵颗粒、羧甲司坦片。上述药品公司目前均在正常生产、销售，以满足市场需求。

专家：需在医生指导下用药

不过，由于阿奇霉素等药物为处方药，消费者在购买及用药时也应留意，多家线下药店工作人员提示，购买上述药品要确认此前是否有过敏史。

另据首都医科大学附属北京儿童医院呼吸科主任徐保平介绍，支原体肺炎的主要症状有两个：一是发热，二是咳嗽。其中，咳嗽初起是阵发性干咳，进展中会有咯痰。有人会出现胸痛、咽痛、头痛等症状，少数人出现紫绀、呼吸困难等现象，应及时到医院就诊。

目前，一线治疗药物主要是大环内酯类抗生素，常用的有阿奇霉素、红霉素、克拉霉素等。抗生素类药物属于处方药，需要在医生的指导下用药。在临床上，有的儿童出现耐药现象，治疗效果不太好。研究显示，在支原体感染或肺炎治疗上，耐药者和不耐药者并没有太大差异。主要差异是耐药者的退热时间延后、病程较长，但重症的比例差别不明显。

对于预防呼吸道传染病，徐保平建议，主要是远离病原体，尽量少去人员密集的封闭场所，必须去时可以戴口罩。注意勤洗手，加强锻炼，增强体质。另外，学龄儿童患支原体肺炎后不要带病上学，要注意休息，提高免疫力。