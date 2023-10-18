多种蔬菜价格重回“一元时代”

本报讯（记者 李佳）进入秋季，最近本市批发市场上的蔬菜不仅品种齐全，而且价格也非常实惠，很多叶菜都回归了“一元菜”的行列。昨天，北京青年报记者走访新发地市场，在蔬菜销售区，几位商户的小货车销售接近尾声，摊位上的菠菜每斤1元，茴香、小白菜每斤8毛，产自香河的莴笋每斤1元，产自河北的小葱每斤1.5元至1.8元。从固安到新发地卖菜的商户说：“国庆后蔬菜价格就下滑了，产地种菜的多，供应量大，但感觉购买量不是很大。”

据了解，进入10月份以后，北京市场蔬菜的供应地已经南移到北京及周边地区，西红柿、大白菜、萝卜、土豆、菜花、莴笋等蔬菜品种的供应都特别充足。

新发地农产品批发市场总经理张月琳介绍，目前北京及周边地区生产的秋季蔬菜正在大量上市，与此前不同的是目前香菜、茴香、菠菜、小白菜等鲜嫩蔬菜都进入生长黄金期，产量明显增加，价格也大幅降低，继而拉动了蔬菜整体价格的下行。北青报记者了解到，新发地市场昨日蔬菜上市量2.13万吨，加权平均价为2.59元/公斤。

此外，进入秋季以后，橘子、橙子、柚子、柿子、石榴、山楂等时令水果开始大量上市，丹东九九草莓也有少量上市。昨天新发地市场水果上市量为1.2万吨，加权平均价为7.91元/公斤，完全可以满足广大市民的消费需求。

随着“一带一路”倡议不断落实，近年来北京新发地市场与“一带一路”沿线国家的农业合作也在不断加深。新发地农产品批发市场总经理张月琳介绍：“今年我们开设了国际榴莲馆，把东南亚各个国家、不同品种的榴莲引进市场，形成市场竞争以后拉低了产品价格，让更多市民可以品尝到亲民、平价的榴莲产品。下一步，我们将与更多国外供应商洽谈沟通，探寻更多合作途径和模式，让国外优质水果通过新发地市场走向首都人民的餐桌。”

北青报记者在新发地猪肉大厅看到，各种肉按部位被分割整齐。张月琳介绍，今年以来，市场的猪肉供应都非常充足，价格也较去年同期低了很多，比如白条猪去年同期的平均价格为34.5元/公斤，昨天则为18.15元/公斤。而前后臀尖每斤价格在8元至9元，这样实惠的价格也从一定程度上刺激了市民的消费。从目前的形势来看，猪肉价格年内将维持低位震荡的走势。