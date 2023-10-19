中国医学专家破解“癌王”新辅助治疗疗效的“秘诀”

中新网上海10月18日电 (记者 陈静)胰腺癌是一种恶性程度极高的消化系统肿瘤，五年生存率仅约10%，因而被称为“癌中之王”。

记者18日获悉，复旦大学附属肿瘤医院胰腺外科虞先濬/施思团队的一项研究成果破解了“癌王”新辅助治疗疗效的“秘诀”：胰腺癌患者在接受新辅助治疗后，胰腺癌出现了由“冷”变“热”、由“糖”转“脂”的状态改变；研究团队还找到了显著提升胰腺癌治疗效果的机制。

最新一期国际权威学术期刊《细胞报道医学》(Cell Reports Medicine)以封面文章的形式发表了这项重要研究成果。

据悉，外科手术是胰腺癌唯一的根治手段，但整体手术疗效尚不令人满意。复旦大学附属肿瘤医院院长、胰腺外科虞先濬教授当日接受采访时表示，近年来，在胰腺癌手术前进行的抗肿瘤治疗——即：术前新辅助治疗，在胰腺癌的治疗中得到了广泛认同和应用。从治疗效果来看，术前新辅助治疗可以使胰腺肿瘤降期降级，进一步提高手术根治性。“然而，从作用机制层面来看，术前新辅助治疗对胰腺癌带来哪些改变，这些改变又对胰腺癌产生何种影响，医学界尚缺乏系统研究。”虞先濬坦言。

研究团队发现新辅助治疗后，胰腺癌由“冷”变“热”，即“免疫热”的分子亚型比例显著升高；研究人员还发现，新辅助治疗后，胰腺癌的状态由“糖”转“脂”。

复旦大学附属肿瘤医院胰腺外科施思副教授说，本研究揭示了胰腺癌新辅助治疗疗效的作用机制，同时为胰腺癌的新辅助治疗提供了一种全新策略，而且，研究结论可以推广到晚期转移性胰腺癌等更多人群。

据透露，研究团队未来将开展临床试验，在不同分期的胰腺癌患者中验证相关方案的疗效。