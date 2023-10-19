专家：缺乏运动是中国女性罹患乳腺癌的首要致病原因

中新网上海10月18日电 (记者 陈静)乳腺癌被称为“粉红杀手”，到底是什么导致了乳腺癌的发生？

国家卫健委乳腺癌治疗规范编写组成员廖宁教授18日在上海接受采访时指出，对中国女性而言，运动缺乏是乳腺癌的第一致病原因。她直言，因为种种原因，中国女性缺乏运动，BMI指数(人体的体重指数)超标。其次，生育年龄推后也是致病原因。廖宁教授表解释，当女性超过30岁生养第一胎的时候，罹患乳腺癌的风险就会明显增高。此外，她认为，过度使用雌激素也是导致女性罹患乳腺癌的风险因素。

10月是乳腺癌防治月，又称“粉红丝带月”。在薰衣草花环活动中，廖宁教授说，在中国女性的十大高发癌症中，乳腺癌排在第一位。降低肿瘤的死亡率，最有效的方法就是早期发现和早期诊断。

廖宁教授认为，女性从年轻开始就应该每天至少进行30分钟到50分钟的运动。她希望女性在35岁之前要生养头胎并母乳喂养。她认为，女性在接受辅助生殖的时候，应先检查乳腺，确认状况健康。

在采访中，廖宁教授告诉记者，BRCA1、BRCA2是最常见的乳腺癌遗传基因。国人乳腺癌患者多出现BRCA2遗传基因；TP53、TBL1也都是中国女性乳腺癌遗传的几个重要的基因。她呼吁，女性一生中做一次和女性恶性肿瘤相关的遗传基因的检测，以了解自己罹患乳腺癌的风险，进而做针对性的预防。

如今，靶向治疗、免疫治疗、内分泌治疗等为乳腺癌患者提供了更精准的治疗方式。关于乳腺癌内分泌治疗的耐药问题，廖宁教授直言：“这不是莫名其妙就出现的，耐药亦有基因的影响。其团队在二代测序方面的研究发现，中国人最高的耐药基因是PIK3CA，占了13%，这与西方人群不同。TP53、KARS、TERT亦是导致预后不良的基因。她指出，针对耐药，在基因检测的基础上，联合相关抑制剂内分泌治疗。

“对于患者，我会不断地去鼓励其回到正常的工作、正常的家庭生活当中，应该重塑自己的外形。”廖宁教授表示，“她们可以重新使用这些护肤品，继续保持女性的美丽，这在精神上也是一种治愈。”