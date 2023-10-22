如何发展“医养结合”？庐山将探索新路径

近年来，为了解决老年人养老和就医的双重需求，国家和地方层面出台多项政策支持“医养结合”。国家发展改革委、市场监管总局制定的《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》中明确提到“鼓励业态和模式创新，推动智慧物流、服务外包、医养结合、远程医疗、远程教育等新业态加快发展”。发展“医养结合”，地方有何新举措？

19日，2023中医药杏林文化传承创新发展大会新闻发布会在北京举办。会上透露，未来，庐山将以杏林文化为载体，大力发展康养产业。

当天，江西省庐山管理局党委副书记、局长，庐山市委副书记、庐山市人民政府市长王斌介绍了大会的基本情况。他表示，借助中医药杏林文化传承创新发展大会平台，挖掘、弘扬杏林文化，有利于发扬中华优秀传统文化，有利于提升区域文旅品牌形象，有利于推动中医药产业发展。

“弘扬和传承好杏林文化，推进董奉杏林文化园，发展杏林中医药文化健康产业，将进一步丰富庐山文化元素，助推中医药杏林文化走向世界。”王斌称。

江西省庐山市人民政府副市长李爱华在会上介绍，庐山不仅风光旖旎、景色宜人，还拥有着得天独厚的历史文化资源。未来，庐山将以杏林文化为载体，从建设董奉杏林文化园、大力发展康养产业、促进文旅深度融合、加强中医药传承等方面发展文化旅游等相关产业。

在发展康养产业方面，庐山将通过引进高端专科医疗技术以及加强与庐山本地和国内外优秀医疗机构合作等方式，打造针对中老年人慢病管理，及医疗康复等领域的中国庐山杏林旅游康养产业。

具体到发展医养结合，李爱华透露，“未来庐山将充分挖掘和整合庐山温泉、庐山植物园和庐康中药谷等资源，建设杏林医养综合体，实现‘医’‘养’结合。”

此外，庐山将大力引进中医药高等教育，积极与江西中医药大学、北京中医药大学等高校建立合作关系，推动其在庐山设立分校、研究院等。通过双方深度合作与交流，提高庐山市中医药教育水平。

据悉，2023中医药杏林文化传承创新发展大会将于10月26日至28日在庐山市举办。大会由九江市人民政府、北京中医药大学、江西省中医药管理局、江西中医药大学、人民政协报社、庐山市人民政府共同参与组织，主题为“弘扬杏林精神，让中医药走向世界”。