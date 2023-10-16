世界镇痛日：忍“小痛”可能致“大病” 别忽视身体发出的这些“求救信号”

疼痛，可能是每个人一生中体验最早最频繁的感受。今年的10月16日是世界镇痛日，我国将世界镇痛日所在的一周定为中国镇痛周。生活中的小疼痛，忍忍就能好吗？

武汉大学人民医院（湖北省人民医院）疼痛科副主任贾一帆教授在接受人民网记者采访时介绍，按照时间划分，疼痛可分为急性疼痛和慢性疼痛。前者为近期突发且持续时间较短，常常是许多疾病的伴随症状之一，与手术、创伤、组织损伤或某些疾病状态有关；后者持续时间长，反复发作。慢性疼痛往往是急性疼痛的延续，需要明确病因，选择相应的治疗方式。

“有些疼痛可能是疾病的信号，也有些疼痛是疾病的临床表现。出现疼痛千万不能忍，要及时去医院治疗。”贾一帆表示，当疼痛超出了自身调节范围，如持续性情绪低落、反复发作的剧烈的躯体疼痛，会对人的身体健康产生严重危害。

贾一帆提醒，忍“小痛”可能致“大病”，别忽视身体发出的“求救信号”，如果发生以下几种疼痛时则需尽快就医。

颌、喉、胸、肩臂或腹部疼痛

这都可能是心脏病的前兆。要注意心脏病的典型症状不是疼痛，而是不适。除了胸前区，心脏病发作引起的不适还可能出现在喉、颌、左肩臂或者腹部。主动脉夹层就是胸背部出现无法忍受的撕裂样疼痛。

牙痛

有一种牙痛，是心脏发出的预警信号，医学上称为“心源性牙痛”，如果不能及早识别，甚至有致命风险。

腹痛

首先，最常见是阑尾出现问题。其次，胆囊和胰腺问题、胃溃疡以及肠道梗阻都可能出现腹部疼痛，这些疼痛可能还会伴随腹肌紧张或恶心、呕吐等消化道症状。

头痛

脑出血或脑肿瘤也会引起头疼，剧烈头痛有可能是脑动脉瘤破裂的前兆。

发生疼痛时，能否自行服用止痛药？贾一帆表示，不建议自行随意用药，在未明确病因之前，自行口服止痛药可能会导致病情掩盖，造成误诊或漏诊，从而延误治疗时机甚至可能发生严重后果。如果疼痛不缓解且有加重趋势，应该及时到医院就诊，尽早明确诊断，在医师的指导下行镇痛处理。