新华社北京10月14日电（记者李恒）10月14日是“世界安宁缓和医疗日”。记者从14日在京举行的2023世界安宁缓和医疗日主题活动上获悉，近年来我国积极推动安宁疗护服务发展，实施安宁疗护人才服务能力提升项目，已培训4000名安宁疗护骨干医护人员，全国设有安宁疗护科的医疗卫生机构超4000家，不断用心呵护患者“最后一程”。

国家卫生健康委数据显示，截至2022年底，全国60岁及以上老年人达到2.8亿，占总人口的19.8%。“随着我国老年人口数量不断攀升，患有恶性肿瘤等不可治愈疾病的老年人逐渐增多，对安宁疗护服务的需求也愈发迫切。”国家卫生健康委老龄健康司一级巡视员张晖表示。

中国生命关怀协会理事长李林康说，安宁疗护作为一项保障人民健康、构建全生命周期的卫生与健康服务，是积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。稳步扩大安宁疗护试点，推动安宁疗护机构规范化、标准化建设，支持社区和居家安宁疗护服务发展，建立机构、社区和居家相衔接的安宁疗护服务机制十分重要。

北京市作为第一批全国安宁疗护试点地区之一，近年来积极推动安宁疗护工作，先后成立安宁疗护指导中心，遴选安宁疗护示范基地，出台加快安定疗护实施方案，将推进安全疗护机构建设纳入民生实事项目，为全国安宁疗护服务发展提供经验和借鉴。

北京市卫生健康委主任刘俊彩说，北京市正逐步完善以社区和居家为基础，机构为补充，综合连续机构和居家相衔接的安宁疗护服务体系，到2025年每个区至少设立1所安宁疗护中心，全市提供安宁疗护服务的床位不少于1800张，老年人安宁疗护服务需求得到基本满足。

据介绍，下一步，国家卫生健康委将不断规范安宁疗护服务，总结试点经验，稳妥有序推进安宁疗护工作，协调推动完善安宁疗护服务收费和医保支持政策，“十四五”期间将至少培训5000名安宁疗护医护人员。到2025年将建立覆盖试点地区全域、城乡兼顾的安宁疗护服务体系。