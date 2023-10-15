全球洗手日：预防疾病 “手”当其冲

10月15日是全球洗手日。正确洗手能够维持自身健康，更是预防传染病最有效、最便捷、最经济的方法之一。但是，关于洗手，你真的了解吗？

吉林大学白求恩第一医院感染症科副主任医师杜娜在接受人民网记者采访时介绍，肉眼可见的污垢是洗手的初级目标，但仅仅洗掉能看见的表面污垢是远远不够的。洗手的终极目标是洗掉肉眼看不见的、来源于空气中的、可能诱发一系列疾病的各种病原微生物，如细菌、真菌、病毒等，从而预防疾病发生。

“最好的洗手方法是在流水冲洗的基础上，加用洗涤用品去污杀菌，做到深层清洁。”杜娜表示，正确洗手方式有一个“七步秘诀”，即“内外夹攻（弓）大力（立）丸（腕）”。

第一步，内——洗手掌。流水湿润双手，涂抹洗手液(或肥皂)，掌心相对，手指并拢相互揉搓。

第二步，外——洗背侧指缝。手心对手背沿指缝相互揉搓，双手交换进行。

第三步，夹——洗掌侧指缝。掌心相对，双手交叉沿指缝相互揉搓。

第四步，弓——洗指背。弯曲各手指关节，半握拳把指背放在另一手掌心旋转揉搓，双手交换进行。

第五步，大——洗拇指。一手握另一手大拇指旋转揉搓，双手交换进行。

第六步，立——洗指尖。弯曲各手指关节，把指尖合拢在另一手掌心旋转揉搓，双手交换进行。

第七步，腕——洗手腕、手臂。揉搓手腕、手臂，双手交换进行。

杜娜提示，整个揉搓洗手过程不少于20秒，洗手后最好用干净的个人专用毛巾或一次性纸巾擦干双手。

“在流水洗手的情况下，建议首选洗手液作为洗涤用品。”杜娜表示，肥皂和香皂与他人共同使用，有交叉感染的可能。洗手液瓶身完全封闭，使用时能够避免手接触液体本身，交叉感染的风险较低。

可以用免洗洗手液代替洗手吗？杜娜说，使用免洗洗手液，始终会有物质留在手的表面，并且会造成皮肤表面水分蒸发，使皮肤干燥，一部分人群还会出现皮肤过敏，平常尽量少用。此外，湿巾也不能代替洗手，湿巾再怎么反复擦手，也无法彻底去除皮肤表面的病原体。