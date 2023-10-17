儿童支原体肺炎感染为什么难治？居家护理如何做？专家详解

近日，全国多地医院出现较多的肺炎支原体感染患者，多以儿童为主。儿童支原体肺炎感染为什么难治？居家护理如何做？西安交通大学第二附属医院儿童病院小儿内科副主任、主任医师侯伟就儿童支原体肺炎感染的相关情况接受了记者的采访。

患者在医院就诊。图片由西安交通大学第二附属医院提供

为什么儿童更易感染支原体肺炎？

“儿童是支原体感染的高发年龄阶段。”侯伟介绍，儿童容易感染支原体的原因是肺部免疫防御处于建设阶段，免疫系统尚未发育成熟，呼吸道非特异性和特异性免疫较差。比如，鼻腔、气道纤毛运动和咳嗽反射弱，免疫球蛋白IgA、IgG水平低。

“另外，幼儿园、学校人群聚集程度高，病原菌容易传播也是原因之一。”侯伟说。

“以往肺炎支原体肺炎多见于5岁及以上儿童，近年来患儿呈现低龄化，即1-3岁肺炎支原体肺炎患儿数量有所增加。”结合门诊情况，侯伟分析，与成人相比儿童确实更容易感染支原体，在流行期间由于病毒载量大，感染也比较严重，婴幼儿感染患儿也有所增加。

为什么儿童支原体肺炎感染易反复发作？

侯伟表示，由于支原体为支气管黏膜下炎症，病原菌不容易消除，药物治疗需要2-3个疗程或更长时间。支原体感染后IgM抗体在1周出现，可以维持数月甚至1年以上，因此，血IgM抗体是否转阴不能作为治疗有效或者好转的依据。

为什么儿童支原体肺炎容易反复发作？侯伟分析，支原体肺炎复发的主要原因是治疗疗程不足，没有彻底清除病原体，当机体抵抗力下降时出现再次发病。

“当然，由于支原体感染后保护性抗体IgG和IgA作用有限，在支原体流行期间，一旦病原载量大，也会发生再次感染支原体的情况。”侯伟说。

侯伟建议，支原体是通过飞沫传播，咳嗽、打喷嚏、流鼻涕时的分泌物中均带有病原菌，人群聚集的地方容易相互传染，外出人群聚集场所时要戴口罩，回家后清洗鼻腔。学校、幼儿园等场所要注意通风消毒，避免出现聚集性感染。在流行季节，孩子出现咳嗽、发热后及时治疗也是一种预防手段。

治疗儿童支原体肺炎的难点在哪？

侯伟介绍，支原体是介于细菌和病毒之间的能够独立存在的微生物，与细菌相比，支原体没有细胞壁结构，因此，作用于细胞壁的药物，如青霉素类、头孢类药物治疗无效。支原体感染的治疗多使用大环内酯类抗生素，如红霉素、罗红霉素或阿奇霉素，该类药物可以抑制蛋白质的合成，从而起到治疗作用。

医生正在为患儿看病。图片由西安交通大学第二附属医院提供

“由于儿童年龄的限制和担心可能出现的药物副作用，四环素类和喹诺酮类药物，虽然对支原体有较好的疗效，但较少用于儿童。鉴于儿童支原体感染可选择药物较少，造成一定程度的治疗困难。”侯伟分析。

侯伟还说，今年是支原体高发年份，感染后病原“载量”大，容易出现大叶性肺炎，肺实变和胸腔积液等严重病例，也会造成治疗困难。

居家护理时家长需要注意哪些事项？

侯伟表示，儿童患支原体肺炎，轻症表现为中度发热，刺激性干咳，肺部体征不明显，胸部X线片为淡薄云雾状改变，可以居家口服药物治疗，应注意观察发热和咳嗽好转情况，如果加重或者持续不好转，需及时医院复诊，以免病情加重延误治疗。患儿出现高热不退，咳嗽剧烈，精神食纳差，说明病情严重，或已经出现大叶性肺炎改变，需要住院治疗。

侯伟建议，居家治疗期间，家长要让患儿多休息，室温保持在舒适的温度湿度。饮食要少量多餐，吃营养丰富又易消化的食物，多饮水。每天定期开窗通风，保持室内空气新鲜。

他提醒，居家治疗时，要注意观察病情变化，体温超过38.5℃以上，可以口服退热药，如对乙酰氨基酚或者布洛芬。咳嗽剧烈可以口服止咳化痰药物，如，氨溴特罗、福尔可定等。出现喘息时，可以家庭雾化布地奈德联合沙丁胺醇治疗。目前大环内酯类药仍然是治疗首选，可以选择口服阿奇霉素2-3个疗程，或者静脉注射阿奇霉素治疗5天，体温正常，咳嗽减轻后，改为口服阿奇霉素1-2个疗程。