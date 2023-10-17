粮食安全是“国之大者”。10月16日是世界粮食日，其所在周为我国粮食安全宣传周，主题是“践行大食物观 保障粮食安全”。

如何把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，更好满足人民美好生活需要？多位农业专家在接受科技日报记者采访时表示，要在确保大宗粮食作物安全供给基础上，全方位多途径开发食物资源，推动传统粮食安全向食物安全转变，提高防范和抵御粮食安全风险能力。

全方位夯实粮食安全根基

党的二十大报告提出，树立大食物观，发展设施农业，构建多元化食物供给体系。“这是党中央审时度势，以人民为中心，在食物安全领域作出的重大决策部署。面向未来，从更好满足人民美好生活需要出发，把握人民群众食物结构变化趋势，深刻认识和准确把握大食物观的实践要求。这对于在新时代保障国家粮食安全，更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求，具有十分重大的实践指导意义。”西北农林科技大学食品科学与工程学院院长吕欣告诉科技日报记者。

2022年5月4日，联合国粮食及农业组织发布的《2022全球粮食危机报告》显示，2021年有53个国家和地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化，比2020年增加近4000万人，创历史新高。

“随着农业国际化进程不断加速、开放程度不断扩大，我国农业安全受国际贸易冲击的风险也在加大，未来全球食物供给竞争必将更加激烈。未来一段时间，国际食品价格将处在高位运行，对我国国内食物供给将造成冲击。”吕欣表示，“面对越来越复杂多变的国际局势，我们必须树立大食物观，牢牢把握粮食安全主动权和重要农产品供应链主动权，构建国内国际双循环的食物发展新格局，全方位夯实粮食安全根基。”

推动食物生产方式创新

树立大食物观，科技支撑是关键。“目前，我国相关科学研究有待加强、相关技术储备也存在不足。因此，我国迫切需要加强与大食物观相关的科学研究。”农业农村部食物与营养发展研究所所长王加启指出，一是要加强大食物观战略研究。二是要建立国家大食物资源监测评价中心。三是要加强前沿生物技术创新与应用。四是要开展大食物观示范区建设。

“目前，我国在细胞培养肉、人工合成淀粉、微生物生产蛋白质等方面已经开展了相关研究工作。面向未来，我国需要进一步加大研究力度，引领新一轮生物技术革命，以大食物观为指导，为人类粮食安全和生命健康作出贡献。”王加启进一步表示。

保障食物供给，我国要“藏粮于地”，更要“藏粮于技”。“以大食物观为引领，促进食品科技自立自强。要加快补齐相关技术和产业短板，推动食物生产方式的创新。根据我国耕地、林地、海洋、湖泊和草地资源现状，开发出新的食物资源与食物品种，促进生物育种产业化发展，开发地域性与功能性食物资源，满足人民群众日益多元化的食物消费需求。”吕欣指出。

“多元化食物开发的根本手段是科技创新，必须强化科技创新的支撑能力，把‘藏粮于地、藏粮于技’真正落实到位。”中国农业大学国家农业科技战略研究院院长高旺盛强调。与此同时，要调整科技领域布局，注重培育生产所需的多元化、特色化、功能化品种，突破山水林田湖草沙不同场景下健康食物资源的挖掘利用技术，突破未来人工合成食品开发技术，深度开发森林食物、草原食物、海洋食物、沙漠食物等食物资源。