支原体肺炎高发 专家：戴口罩、勤通风能有效预防

中新网济南10月13日电 (记者 赵晓)排队化验血常规、患者坐满输液区……正值秋季呼吸道疾病高发时节，山东济南、青岛、潍坊等多地医院支原体肺炎求诊量激增，症状多为发热、咳嗽、咽部疼痛等。支原体肺炎如何预防？一旦感染，会出现什么症状？中新网记者就此采访了中西医专家。

山东大学第二医院儿科主任医师张兆华在接受记者采访时说，支原体肺炎属于呼吸道传染病，主要通过飞沫和密切接触传播。2018年、2019年，支原体肺炎曾出现过感染高峰，但2020年新冠疫情传播后，人群密集度降低，口罩防护增加，支原体肺炎发生率也随之明显下降。“从疾病传播规律看，3年至5年会有一个大流行。今年从各地目前的感染情况来看，有再次流行的迹象。”

张兆华介绍说，患者感染支原体肺炎后，早期与普通感冒和常见病毒感染的症状相似，出现发热、咳嗽、多痰等，部分孩子会出现胸闷、喘憋。但支原体肺炎发热周期更长，咳嗽症状较重。“对于自身免疫力比较强、症状比较轻的患者来说，对症治疗，及时止咳退热就能康复，但如果病程持续三四天以上，要及时到医院就诊。部分重症患者需接受支气管镜治疗等。”

“支原体肺炎的临床表现多变，机体产生抗体有一个反应时间，约4至5天。”张兆华专门提到，部分重症患儿产生抗体的时间比较长，有的已经出现比较重的感染症状，但早期查抗体一直显示阴性，住院一周后才出现阳性。

谈及支原体肺炎的预防，张兆华说，最有效的办法还是佩戴口罩，尤其是到人群密集场所，要做好防护，同时在室内多开窗通风，加强空气流通。

“支原体肺炎是肺炎支原体引起的急性呼吸道感染，伴随出现肺炎。过去在称为‘原发性非典型肺炎’的病原体中，肺炎支原体最为常见。”山东中医药大学教授郭瑞华从中医角度谈到，支原体肺炎属于温热病范畴中的“肺热喘咳”“风温犯肺”等症，发病初期会出现乏力、头痛、咽痛、发冷、发热、肌肉酸痛等症状。发热程度高低不一，最高超过39℃，两三天后出现明显的呼吸道症状，如阵发性刺激性咳嗽，咳少量黏痰或黏液脓性痰，有时痰中带血。

郭瑞华说，感染支原体肺炎后，一般情况下很难自愈，需要及时到医院求诊治疗。如果在急性期出现高热、身痛、咳喘，可按剂量搭配使用麻黄、杏仁、甘草、羌活、银花、黄芩等中药，出现长期咳嗽痰多，则可以用炙麻黄、制杏仁、姜半夏、陈皮、紫菀等药物。(完)