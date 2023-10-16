奥运冠军杨威终身佩戴呼吸机的警示意义

近日，奥运体操冠军杨威自曝其呼吸道出了问题，在睡觉期间，经常出现长达6分钟吸不进气的情况，如果憋气时间再长一点，可能出现生命危险，需要在睡觉时终身佩戴呼吸机。杨威表示自己完全没想到，身为国家队运动员，却在40岁时戴上了呼吸机。

此事引发了社会的广泛关注与热议，相关话题迅速冲上了热搜。很多网友认为，杨威是奥运体操冠军，给人的印象是肌肉发达，身体一直很棒。但杨威年纪轻轻就戴上了呼吸机，这让身体素质较差、年龄更大的普通人情何以堪？更有人感到不解，到底是什么严重的疾病，让杨威需要终身佩戴呼吸机？

在抗疫期间，“上呼吸机”成为抢救患者的重要手段。网友对杨威“上呼吸机”感到紧张，与这几年呼吸机留给民众的可怕印象有关。其实，急救室里的呼吸机和杨威佩戴的呼吸机，是不同的两种医疗器械。急救室里的呼吸机有时需要进行插管等有创操作，但杨威佩戴的是无创呼吸机，起辅助呼吸和改善睡眠作用，且操作十分简便，可以家用，即使终身佩戴也没什么太大的影响。

呼吸机不可怕，但杨威佩戴呼吸机的原因值得重视。有很多人和杨威一样睡觉打鼾，其中不少人不仅打鼾很严重，而且还出现长时间呼吸暂停现象，医学上称之为阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSAS），这种综合征除了可直接导致猝死之外，还可间接诱发心脑血管意外。有此现象的人及时做睡眠监测，必要时像杨威这样佩戴呼吸机，是比较安全的做法。

更要看到，睡眠呼吸暂停是导致睡眠质量变差的重要原因之一。因为呼吸暂停会导致人体间歇性缺氧，血氧饱和度较低，以至于一些人睡眠时间虽然很长，但醒后仍然感到睡眠不足，甚至出现嗜睡乏力、反应迟钝、记忆力衰退、精神难以集中、脾气暴躁等很多症状。关心睡眠质量，首先就得重视睡眠呼吸暂停等疾病。

也正因此，曾有全国人大代表提出《关于加强我国睡眠呼吸障碍临床研究的建议》的议案，国家卫健委在答复中透露，在过去的几十年中，睡眠呼吸暂停综合征的发病率逐年上升，目前患病率约为3%～7%，肥胖是最主要原因。在成人肥胖者中，男性患病率高达42%～48%，女性患病率约为8%～38%。可以看出，由睡眠呼吸暂停导致的睡眠问题，到了必须高度重视的时候。

从预防和治疗的角度看，不少长期受睡眠问题困扰的人，常常依赖药物入睡。以褪黑素等产品为代表的助眠产业，已形成千亿级市场规模。很多人不问导致睡眠问题的具体原因，就简单跟风使用助眠产品，让这一领域乱象丛生。尤其是，相比其他原因导致的睡眠问题，因睡眠呼吸暂停导致的睡眠问题，不仅更不适合使用“网红”助眠产品，而且还会适得其反。

由此看来，杨威通过终身佩戴呼吸机的方式来应对睡眠问题，为民众提供了一个积极示范。导致睡眠问题的因素有很多，应该像杨威那样找准原因并精准施策，宁可终身佩戴呼吸机，也不能盲目跟风，用单一且错误的方式来应对复杂的睡眠问题。