支原体肺炎有后遗症吗？专家：一般预后良好

近日，北京、上海等多地医院出现较多肺炎支原体感染患者。“支原体肺炎”也频上热搜。

肺炎支原体不属于细菌，也不属于病毒，是一种大小介于细菌和病毒之间的微生物。肺炎支原体肺炎，也称支原体肺炎，是指肺炎支原体感染引起的肺部炎症。北京儿童医院小汤山诊疗中心副主任护师张洁称：“支原体肺炎病程多在2周左右，一般预后良好，不遗留后遗症。少数可发展为危重症，常以呼吸困难和呼吸衰竭为突出表现。”

张洁表示，肺炎支原体主要经呼吸道飞沫传播，支原体肺炎主要从密切接触的亲属及社区开始流行，易在幼儿园、学校等人员密集场所传播。该疾病多见于5岁及以上儿童，但5岁以下儿童也可发病。支原体肺炎多发于秋冬季，其他季节也有散发病例。

支原体肺炎有哪些症状？据《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南（2023年版）》，该疾病以发热、咳嗽为主要临床表现，可伴有头痛、流涕、咽痛、耳痛等。其中，发热以中高热为主，持续高热者预示病情重。咳嗽较为剧烈，可类似百日咳样咳嗽。需要注意的是，部分患儿有喘息表现，以婴幼儿多见。

在诊断方面，支原体肺炎可以结合临床和影像学表现以及病原学、血清学检查来进行判断。据悉，支原体肺炎早期胸片或胸部CT主要表现为支气管血管周围纹理增粗、增多，支气管壁增厚，可有磨玻璃影、“树芽征”、小叶间隔增厚、网格影等，再结合肺炎支原体抗体或核酸检测即可作出诊断。

有人称，支原体肺炎易跟普通感冒混淆。北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾介绍，与普通感冒相比，支原体肺炎症状更重、持续时间更长。

支原体肺炎最佳治疗窗口期为发热后5天至10天。轻症患儿除抗肺炎支原体治疗外，不应常规使用全身性糖皮质激素治疗；重症患儿应采取不同侧重的综合治疗。

李侗曾表示，支原体肺炎不属于我国法定传染病，但具有传染性，一旦出现相关症状，要做好防护，避免传染给其他人。

肺炎支原体感染患者，都需要治疗吗？首都医科大学附属北京世纪坛医院儿科见习医师孙华颖表示，肺炎支原体感染不等同于支原体肺炎，是否需要治疗要根据感染部位及症状判断。如果怀疑是肺炎支原体导致的上呼吸道感染，不建议抗感染治疗，可自愈；而感染累及下呼吸道会出现咳嗽等症状，少部分感染者会进展为肺炎，需抗肺炎支原体治疗。

目前，还没有针对肺炎支原体感染的疫苗。张洁建议，感染肺炎支原体后可以吃一些滋阴润肺的食物。家长要密切观察患儿病情变化，如果出现喘息或呼吸困难等类似症状，尽快到医院检查并就诊，切忌盲目用药，贻误病情。