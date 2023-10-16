预防“悲秋综合征”需要社会共同参与

立秋以来，北京回龙观医院精神科就诊人数明显增多，较前增加了20%左右。精神科副主任医师陈红梅提醒：秋季是抑郁症等“情绪病”的高发时段，公众要注意识别不良情绪，警惕“悲秋综合征”发生。萧瑟秋日，该如何保持稳定的情绪，怎么应对“悲秋综合征”多发趋势，是社会面临的一道考题。

“悲秋综合征”不仅近期在北京呈现多发趋势，而且其他不少地方同样如此。比如在西安的一些医院也出现了较多患者。有调查显示，抑郁症在一年中以秋季发病率最高，一般年份可达35%。“悲秋”不再仅是诗词里的感伤，而是民众普遍面临的现实问题。

秋天容易出现精神与心理疾病，首先与自然环境有关。秋天落叶飘落，春夏季满目的绿色和盎然的生机不复存在，只留下一些萧瑟，几许凋零。也因为“过了中秋就是年”，秋风微冷，大雁南归，让人易生离别之感。且很多人又将面临“过年是否回家”等选择，容易勾起乡愁。入秋后光照减少，导致人体激素分泌、睡眠节律出现变化。且秋燥仍在持续、花粉又来添乱，气候干燥、夜晚难眠、频繁过敏等，都容易让人心情低落。

从社会环境来看，秋天是冲业绩、抓工作进度的季节，“把失去的时间夺回来”等做法，成为很多单位或明或暗的行动，评比检查、查遗补漏接踵而至，职工压力大，频繁加班，心理容易“感冒”。接近年底，人们喜欢预判一年的收获，若是歉收，有人会顿生懊恼，有人则感觉“今年白活”，压力可想而知。

预防“悲秋综合征”，个人要学会给心情“放秋假”。事物发展有太多不确定因素，你若努力了，纵使结果未及预期也应原谅自己。乐观是最强的动力、最高的素养，埋怨只会让事情变得更糟，与其深陷情绪的泥淖当中，不如重新整理心情，认真总结提升，明年从头再来。

“悲秋综合征”多发，还应引起社会的普遍重视。在秋季，学校要尽量多开心理课、多进行心理辅助，给予学生多一些心理呵护；用人单位在抢抓进度的同时，也不忘给职工少一些压力；秋季“情绪病”高发，医疗机构要增加心理与精神门诊，基层公共卫生服务人员和家庭医生等，更应将预治“悲秋综合征”当做上门服务的重点内容。针对“悲秋”的疾病研究和药物开发，也应加速推进。

“悲秋综合征”受到重视，是社会更加重视心理与精神问题的体现，意味着对心理健康问题的讨论更加深入和具体，这对提升民众的心理健康水平大有好处。但若想将“悲秋”变“喜秋”，不仅个人要做好维护心理健康的第一责任人，而且还需社会共同参与，通过更有效的预防和干预举措，让民众多些收获的喜悦，少些凋零的愁闷。

不仅秋天如此，一年四季甚至一生一世，都需精心呵护好民众的心理健康。