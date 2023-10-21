全国三季度跨省异地就医直接结算超过3600万人次
新华社北京10月21日电（记者彭韵佳、沐铁城）国家医保局日前发布的数据显示，2023年三季度跨省异地就医直接结算运行基本平稳，跨省异地就医直接结算3644.88万人次，减少个人垫付413.89亿元，分别较二季度增长27.71%和5.02%。
其中，住院费用跨省直接结算规模进一步增长。截至2023年三季度末，全国住院费用跨省联网定点医疗机构达7.82万家，较二季度末增加0.38万家。2023年三季度住院费用跨省直接结算312.42万人次，减少个人垫付362.01亿元，分别较二季度增长10.56%和2.17%。
在门诊费用跨省直接结算方面，截至2023年三季度末，全国普通门诊费用跨省联网定点医疗机构数量为17.53万家，门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量为5万家，跨省联网定点零售药店数量为31.24万家，分别较二季度末增长16.02%、29.2%和11.97%。
2023年三季度，全国门诊费用跨省直接结算3332.46万人次。其中，全国普通门诊费用跨省直接结算2471.12万人次，较二季度增长30.97%；全国门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算100.3万人次，较二季度增长68.12%；全国跨省联网定点零售药店直接结算761.04万人次，较二季度增长21.74%。