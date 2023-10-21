沈阳国际老博会启幕 五大展区为市民带来“沉浸式”养老体验

中新网沈阳10月21日电 10月20日，第十一届中国(沈阳)国际养老服务业博览会暨沈阳现代化都市圈养老服务一体化发展主题活动(以下简称“老博会”)在辽宁工业展览馆启幕。

五大精彩展区，共享“沉浸式”养老体验

沈阳市民政局局长孙海燕在开幕式上介绍，本届老博会以“品质养老悦享生活”为主题，展览面积达到8400平方米，并在展览布局上作了创新和优化，设立了“省外及都市圈养老服务联盟展区”“环境适老化展区”“智慧养老应用场景展区”“养老服务创新模式展区”“国际养老服务合作展区”五大展区，100余个国内外知名的养老服务企业、养老技术产品研发和供销企业集体亮相，展览充分聚焦老年人居家、社区、机构养老和医疗、养生、康复、护理需求，一体化呈现涵盖养老服务机构、居家社区养老服务、养老地产、助老科技产品、适老化改造、智慧养老、旅居养老、康复护理、老年教育和金融等高品质产品和服务，为市民带来“沉浸式”的观展体验。

校企携手联动，共绘养老人才发展蓝图

开幕式当天上午还举行了沈阳现代化都市圈“品质养老杯”养老护理员和老年人能力评估师职业技能大赛颁奖仪式和沈阳市养老服务行业校企合作签约仪式。辽宁中医药大学、辽宁医药职业学院、沈阳医学院、沈阳市职业技术学院4家省内高校与泰康、华润、中康养、五彩阳光城4家养老服务企业签订了校企合作协议。下一步，沈阳市将持续推动优化职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，进一步激励和鼓舞广大养老服务工作者投身提升技能、开拓创新的生动实践，切实为养老服务事业高质量发展提供坚强人才保证。

行业精英集聚，共话“老龄化”发展趋势

为准确把握养老服务领域政策资讯、宣传推广前沿科技，10月20日下午，展会的第一项主题活动—第十一届中国(沈阳)国际养老服务业发展主题研讨活动在沈阳市北约客维景国际大酒店举行。活动中，复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶教授以《社区居家养老服务的难点与突破》为题、清华大学建筑学院周燕珉教授以《适老化辅具设计的现状及发展趋势》为题做主旨演讲，130余名嘉宾汇聚一堂，聆听专家学者、企业负责人的研究成果、真知灼见，展开深入研讨、积极建言献策，共商推动沈阳现代化都市圈养老服务创新发展良策。

老博会现场还举办了“沈阳现代化都市圈中老年文化艺术节开幕式”，邀请老年文艺团体、专业演员为市民们带来了一场视听觉盛宴。同时邀请了沈阳市部分助餐企业、老字号餐饮及部分特色农产品参展，搭建了“美食加油站”，并设置了医务室，配备专业医务人员应对突发情况，使市民能在此次老博会上感受到细致专业的服务。 (李晛)