首届沪滇卫生协作—医院高质量发展交流大会在昆明开幕

中新网昆明10月20日电 首届(2023年)沪滇卫生协作—医院高质量发展交流大会暨培训班20日在昆明开幕，上海援助云南的医疗专家、云南各州市各级医疗机构及医院管理者、科主任等近400人参会，围绕医疗服务能力提升、数字医疗、医防结合等主题深入探讨交流。

沪滇合作交流源远流长，自1996年至今，经过27年的帮扶合作，上海市为云南省医疗卫生的能力提升、人才培养、专科建设及民众身体健康作出显著贡献。云南省卫健委副主任周洪梅在开幕式上表示，至2023年，已有49家上海三级医院结对帮扶云南37家县级医院，明显提升了受援医院的医疗服务能力和管理水平。

上海市援滇干部联络组组长边慧夏介绍，2016年5月至2023年8月，上海市共投入1.85亿元用于上海市三级医院对口帮扶的县级医院，以及医疗“组团式”帮扶云南重点县人民医院工作。建立白玉兰远程医疗系统，开展远程医疗咨询、会诊以及医学教育工作，派出驻滇工作6个月以上的医务人员15批，共2102人次；派驻期间接诊患者88.1万人次，开展手术9.7万台次；建立特色专科780项，37家受援县医院顺利通过云南省二级甲等医院评审，其中6家通过三级乙等。

上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科副主任医师刘菲于2022年7月赴云南支援，任普洱市澜沧县第一人民医院院长。他表示，县医院的上海专家、各职能部门主任均前来参会，希望在技术水平、管理能力等方面有所提升，留下一支“带不走”的人才队伍。通过一年的对口支援，刘菲对脱贫攻坚、乡村振兴有了更深刻的认识，“进一步激发了我对医疗援建工作的热情，希望通过扎实有效的工作，补齐医院短板，造福地方百姓。”

首届沪滇卫生协作—医院高质量发展交流大会由上海市卫健委和云南省卫健委主办，旨在打造沪滇两地卫生领域交流经验、分享成果的重要平台，促成医疗卫生的联合攻关、携手探索。活动为期2天，来自中国工程院、上海市卫健委、复旦大学、云南省医疗服务质量评估中心等的专家学者先后作专题报告，大会还将围绕“临床专科建设促进医疗服务能力提升”“提升医疗质量，保障医疗安全”“创新思变求突破，医防融合谋发展”等主题开展研讨，让沪滇同道深入交流，碰撞思想。 (陈静)