搭乘“一带一路”东风 中医药漂洋过海“走出去”

据中国医药保健品进出口商会数据，目前，我国中药类产品出口呈现企稳增长态势。2023上半年我国中药类产品出口额29.15亿美元，同比增长3.63%，中药类产品出口已成为当下医药“出海”的重要品种。近期，记者在多地调研时了解到，中药类产品出口增长的背后源自多方因素，企业从中药种植源头狠抓质量、海关加大对企业的服务保障以及“一带一路”倡议下各项政策逐渐落实，都为中药“走出去”提供了更多助力。

中药产品出口已成

中国医药“出海”重要品种

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心的非遗体验区，中国北京同仁堂集团的展区里展出的中药蜜丸手工制作技艺、中药手工泛丸制作技艺等传统中医药文化吸引了来自世界各地的记者。

《萨尔瓦多日报》记者 法蒂玛·瓜达卢佩：在我们国家这些中草药被称为自然药物，因为它可以帮助缓解各种疼痛，从头痛到胃疼，在这里也在处理这种类型的药物，我觉得很惊讶。

建立种植溯源体系

严把中药材产品质量

甘肃省是全国道地中药材主产区之一，具有适合中药材种植的自然条件和资源优势。随着健康理念日益普及，具有“药食兼用”功效的甘肃中药材持续走俏国外市场。

国外对于中药材有两个核心要求，一个是安全性指标，另一个是要求溯源。

甘肃省岷县中药材企业负责人 刘建军：为了保证中药材的品质，我们从源头做起，建立了自己的规范化标准化的种植基地，现在我们和东南亚一些国家做一些出口的中药材的贸易。

现在，甘肃岷县从田间地头就开始把控药材质量，建立种植溯源体系。当地企业通过参与岷县中药材全产业链数字化管理项目，做到来源可查证，去向可追溯，实现全域全流程质量追溯和赋码。

打通中药材出口“堵点”

助力企业扩市场

为了帮助中药材出口，兰州海关立足甘肃中药材产业发展实际，帮助企业熟悉国外技术贸易政策，助力企业扩市场、稳订单。

海关属地查检是出口货物监管的第一道关口。出口中药材经属地查检合格后，海关出具官方检验检疫证书，企业通过“全国通关一体化”报关，货物经口岸清关放行后通过水路、航空、公路、铁路等运输方式发往世界各地，在目的地进行制药、加工、销售等。

兰州金城海关查验科科长 张莉：今年以来，我们在属地查检环节全面启动了属地查检业务管理系统和出口检验检疫证书云签发模式，符合相关条件的申报单系统会自动放行，企业的获得感进一步提升。

加强区域协调

推进优秀传统中药走出去

《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021—2025年)》中强调，要加强与区域战略协调对接，支持横琴粤澳深度合作区中医药发展。作为澳门发展中医药产业的重要载体和平台，粤澳合作中医药科技产业园积极探索推进中医药技术和产品走入葡语系国家和其他国家，提高当地群众的健康福祉。

粤澳合作中医药科技产业园通过对海外市场的医药需求、常见病症治疗用药等进行调研分析，筛选出优秀中医药产品开展国际注册，并与葡萄牙、莫桑比克、泰国、新加坡、巴西等国家和地区建立了良好的合作关系。

(央视新闻客户端 总台记者 李斌 怡哲 旭婷 柏宇 甘肃台)