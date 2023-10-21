“双11”观察：“血拼”低价，真便宜吗？

随着“双11”购物节的临近，各大电商平台纷纷公布了今年规则，除了天猫淘宝、京东等，快手、小红书等平台也纷纷参战。都说今年“双11”商品价格低，是真噱头还是真便宜？

“双11”热情不减，电商纷纷“参战”

20日，淘天集团宣布，天猫“双11”预售将于10月24日晚8点开启。今年“双11”在跨店满300减50的基础之上，首次大规模推出官方直降、立减，不用凑单，一件就打折，预计将有超过8000万商品降至全年最低价。

京东19日表示，“双11”大促在10月23日20点开启，没有预售，现货开卖，超8亿商品（sku）整个双11期间全程价保，参与百亿补贴的商品数量将达到“618”时的2倍。

拼多多的活动时间表与去年变化不大，是从10月20日至11月13日。

快手称，10月18日至10月30日为预售期，10月31日至11月3日为尾款期，10月31日至11月11日为正式周期，在保证低价的同时，针对所有大牌商品，同步上线正品险。

唯品会“双11”特卖自10月20日晚8点开启提前购，活动将延续至11月14日早10点。

小红书表示，在玩法上，为用户提供跨店满减+直降、主会场领券和直播间红包等三大玩法。其中主会场领券最高可得1111元无门槛购物红包。

“低价”“买贵赔付”等成关键词

和往年的熬夜等优惠、拼单凑满减，规则云里雾里不同，今年多个电商平台宣布拒绝套路，直接“血拼”低价。

例如唯品会称，摒弃套路，坚持贯彻优惠规则简化的原则，消费者无需凑单，一件商品即可享受超值优惠。天猫也表示，标有“官方立减”和“闪电标”这两个标的商品都无需凑单，一件就打折。

京东零售CEO辛利军近日表示，从趋势看，消费者更加理性，可以买贵的，但不能买贵了，低价是京东刻在骨子里的基因，京东会在供应链里“挤水分”，让利给用户和合作伙伴。

记者注意到，今年“双11”电商平台家纷纷上线“买贵就赔”的服务。京东称，“双11”期间，8亿商品全程价保；淘宝则表示，平台上所有百亿补贴商品承诺“买贵必赔”，如果买贵了，平台将补偿差价等额红包。

另外，今年“双11”各大电商平台还在物流上面下功夫。例如，京东近日推出即时零售的“三公里模式”，实现3-5公里内“消费者下单、门店发货、商品小时内送达”的闭环。

菜鸟则表示，“双11”继续提供半日达、送货上门服务，电器家装保证“一次上门，免费送装”，通过预售极速达模式，部分预售订单甚至要快于日常。

买还是不买？

中国新闻网微博20日针对“今年‘双11’你打算囤货吗”发起调查。结果显示，选择“不买”和“看情况”的网友最多。但从往年看，网友向来是“嘴硬身体诚实”，最终或还是忍不住下单。

数据显示，网购依然是消费者青睐的购物方式之一。据商务部网站20日消息，网络零售拉动消费效应显著。前三季度，全国网上年货节、双品网购节共举办系列活动100余场，充分挖掘和释放消费潜力。

国家统计局数据显示，1-9月，全国网上零售额10.8万亿元，增长11.6%，高于社会消费品零售总额增速4.8个百分点，实物网零对社零增长贡献率达33.9%。（吴涛）