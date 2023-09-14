开学季警惕肺结核 这些预防知识要了解

9月开学季，学生们返回校园。夏秋交替，正值呼吸道传染病高发期。据研究显示，2004年至2021年，全国共报告学生肺结核患者908171例，占全人群报告肺结核患者的5.37％。结核病仍是学校重点防控的传染病之一。武汉大学人民医院（湖北省人民医院）感染科副主任戴锴接受人民网记者采访时表示，虽然有严密的学校防控措施保驾护航，但个人掌握结核病防控相关知识，提升主动防控意识也非常重要。

戴锴介绍，结核病是一种由结核分枝杆菌感染引起的慢性传染病。除了头发和指甲外，结核分枝杆菌可侵犯人体淋巴结、骨骼、皮肤等任何部位，其中肺部是最常被侵犯的部位，称为肺结核。肺结核如果不及时治疗，不仅会影响人体健康，而且影响生活、工作，甚至危及生命。同时，还有可能传染给身边的人。

戴锴表示，肺结核的传染源是排菌的活动性肺结核患者。这些患者咳嗽、咳痰、打喷嚏和大声说话时，会把带有结核杆菌的飞沫播散到空气中，这些飞沫被周围人群吸入，如果免疫力较低将会造成感染。肺结核的主要症状有咳嗽、咳痰、咯血或血痰，有的人会有低烧、盗汗、胸痛、食欲差、疲乏和消瘦等。

“如出现肺结核可疑症状时，应及时、主动到当地结核病定点医疗机构进行检查。传染期肺结核患者应该停工、休学，隔离治疗，独居一室，尽量避免去公共场所，尤其是封闭场所。传染期的患者去公共场所时应主动佩戴口罩，养成不随地吐痰的卫生习惯。”戴锴提示。

肺结核和感冒在症状上如何区分？戴锴解释，首先，普通感冒主要表现为急性的呼吸道症状，持续时间一周左右，而肺结核常见于两周以上的咳嗽、咳痰。第二点是发热，肺结核患者有相当一部分会出现低热症状，感冒患者的发热往往是超过38℃的高热，而且持续相对较长。另外，肺结核患者的发热还有一种叫午后低热的情况，就是患者在午后体温升高达到一个波峰，之后会有下降。一般的呼吸道感染，发热时间点不确定或不固定。

“学校是人群高度集中的场所，学生相互间接触频繁，一旦出现传染性肺结核患者，很容易造成结核病在校园的传播流行。”戴锴表示，学生预防肺结核，一是要做好定期体检，如新生入学体检等，及时发现身体的不良状况；二是尽可能减少前往人员密集且环境封闭场所的频次，室内经常开窗通风，尤其是人员密集的场所，如教室、集体宿舍等；三是要养成良好的生活习惯，每天保证充足睡眠、合理饮食；四是要加强体育锻炼，提高身体抵抗力。

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