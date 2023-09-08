大脑中有个“干吃不胖”的控制开关

一项I期临床试验显示，科学家已经可以成功地减轻高脂肪饮食肥胖小鼠的体重和脂肪量，同时不扰乱它们的食欲。如果人体试验成功，一种新药可能会彻底改变肥胖症的治疗。研究结果发表在新一期《自然·代谢》上。

减肥一定要牺牲食欲吗？大多数针对下丘脑的肥胖治疗，主要集中在食欲调节上。这是因为人们已知下丘脑控制着进食和燃烧卡路里之间的微妙平衡，该区域的神经元连接到脂肪组织并调节脂肪代谢。但究竟如何作用，其实仍有很多细节模糊不清。

在韩国基础科学研究所领导的新研究中，团队专注于一种非神经元的星形胶质细胞，他们确定，反应性星形胶质细胞是肥胖的原因。而如果用新药靶向脑细胞中的星形胶质细胞，那么就可通过作用于一组特别的神经元来调节体重。

在高脂肪饮食诱导的肥胖小鼠模型中，团队发现，名为GABRA5神经元组活动显著降低。他们随即尝试“手动降低”对照小鼠的GABRA5神经元活性，这导致小鼠体重增加；反之，“手动调高”GABRA5神经元则会导致肥胖小鼠的体重显著减轻。这意味着：GABRA5神经元正如开关一般控制着体重。

更重要的是，星形胶质细胞正在控制这组GABRA5神经元的活动。研究发现，与体重健康的小鼠相比，反应性星形胶质细胞在肥胖小鼠的大脑中更常见——其可以产生一种抑制性神经递质GABA。GABA的增加，导致GABRA5神经元减慢并停止工作，造成体重增加。

因此，阻断星形胶质细胞产生GABA，则是治疗肥胖的潜在分子靶标。如果以新药抑制GABA的产生，就可使GABRA5神经元正常运作并促进减肥。