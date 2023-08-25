孩子“开学焦虑”怎么办？专家支招这样应对

即将迎来新学期，部分孩子出现了“开学焦虑”。哈尔滨市第一专科医院主任医师徐昭媛在接受人民网记者采访时表示，“开学焦虑”是对孩子们在开学时间节点附近出现焦虑、抑郁等负面情绪现象的一种通俗说法。从一个比较轻松的状态进入一个比较紧张的状态，孩子们或多或少都会存在一定的焦虑和抑郁情绪。

徐昭媛表示，如果在开学前后，孩子出现情绪低落、心烦意乱、容易发脾气、觉得疲劳、记忆力减退、注意力不集中、失眠，或者有头痛、胃痛等身体不适，那家长可能需要关注一下孩子是否出现了“开学焦虑”。孩子在开学这段时间出现焦虑和抑郁情绪是很正常的，家长不用过度紧张。对于大多数孩子来说，这种状态通常会随着孩子对学校学习、生活的适应而慢慢消失。

如何应对孩子“开学焦虑”？徐昭媛建议，家长要做到不焦虑。当家长不断和孩子强调“开学了，要收心了，新学期要更努力”时，反映出的恰是自己内心的担忧。而这些紧张、担忧会影响孩子，使孩子对开学产生逃避甚至抗拒。因此，家长要注意自己的情绪，有意识地调整心态。

另外，作为父母，要允许孩子充分表达自己的情绪，并做到“同理式倾听”。要知道，一个人能把烦恼说出来，本身就是一种焦虑的释放。同时，家长要克制自己想说教孩子的冲动，让孩子说，然后对孩子表示理解。这个理解是感同身受的理解，而非讲些不痛不痒的客套话。

“规律的作息对孩子适应新学期通常很有帮助。”徐昭媛建议家长帮助孩子逐步调整生活节奏，引导孩子按照平时上学的时间作息。同时，减少娱乐，逐渐增加学习时间，让孩子从假期浮躁的状态中静下来，更好地进入学习状态。

徐昭媛提示，对于“开学焦虑”反应强度大的孩子，家长要高度重视。对于既往就存在类似状况，甚至曾经患有焦虑症或抑郁症的孩子，要及时就医。