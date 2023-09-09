世界急救日：这些常用急救知识请收藏

今年9月9日是第24个“世界急救日”。在日常生活中，意外时有发生，若紧急处理不当很可能造成更多伤害，甚至危及生命。正确掌握常用的急救知识，可以在突发情况下有效帮助别人或实施自救。人民网记者采访了中南大学湘雅三医院120急救中心主任左钰，为您带来常用急救知识介绍。

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