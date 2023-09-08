新版流感疫苗接种指南发布

本报北京电 （陈渡归）增加新研究证据、更新流感防控有关政策和措施、更新2023至2024年度国内上市使用的流感疫苗种类与接种建议……近日，中国疾病预防控制中心发布《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023-2024）》，为更好地指导我国流感预防控制和疫苗使用工作作出指引。

中国疾控中心传染病管理处有关专家表示，流行性感冒是流感病毒引起的对人类健康危害严重的急性呼吸道传染病，人群对流感病毒普遍易感。孕妇、婴幼儿、老年人和慢性病患者等高危人群感染流感后危害更为严重，在学校、托幼机构和养老院等人群聚集的场所易发生流感暴发疫情。

每年接种流感疫苗是预防流感、降低流感相关重症和死亡负担的有效手段。新版指南明确，建议所有≥6月龄且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗。优先推荐包括医务人员、60岁及以上的老年人、罹患一种或多种慢性病人群、6至59月龄儿童及其家庭成员和看护人员等重点和高风险人群及时接种。

根据新版指南，在接种剂次方面，对于流感病毒灭活疫苗，建议6月龄至8岁儿童，如既往未接种过流感疫苗，首次接种时，应接种2剂次，间隔≥4周；2022至2023年度或以前接种过1剂次或以上流感疫苗，则接种1剂次；9岁及以上儿童和成人无论是否既往接种过流感疫苗仅需接种1剂次。对于流感病毒减毒活疫苗，无论是否接种过流感疫苗，仅接种1剂次。