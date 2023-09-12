老年高血压 警惕这8个危险时刻

与身强力壮的年轻人不同，老年人由于机体相对老化，血压调节能力下降，脉压差（收缩压与舒张压的差值）拉大，血压变得极易波动。比如，体位、进食、情绪、季节和温度等因素都可能导致血压骤升骤降。因此，老年高血压患者应当特别注意自己的生活习惯，尤其是一些特别的时间点。

今天，心内科专家就为大家总结出“老年高血压的8个危险时刻”。

气温骤降

每当寒流过境、气温骤降之时，脑梗的发生率便直线上升，其中相当一部分是老年高血压患者。因此在季节交替时节，大家要做好防寒保暖。现在已是秋天，暂不存在防寒的问题，但是也要注意空调房与外界的室温差，切勿贪凉。

情绪波动

人在大喜、愤怒、悲伤或恐惧时，血压会骤然升高、心率加速，更容易诱发心脑血管病。因此，老年高血压患者切勿情绪过激，遇事要有所节制，以免乐极生悲。

清晨时分

确切地说是上午6：00-9：00，此时人刚从梦中醒来，体内水分缺乏，血流相对较慢，血液浓缩，比其他时段更容易引发脑梗。建议老年高血压患者在晨起后，不要猛地坐起来，先喝一杯温开水，慢慢起床。

吸烟喝酒

吸烟与饮酒是老年高血压患者的“大敌”，尤其是患有动脉粥样硬化的老年人，血压极易出现波动，导致头晕、胸闷等症状。

餐后1至2小时

人在进食后，大量血液涌向消化系统，心脏和大脑的血液就会相对减少。老年人自身的血压调节功能比较弱，容易引发餐后低血压，出现头晕目眩、视物模糊等一系列不适。因此，老年高血压患者不宜暴饮暴食，避免高盐高脂，最好是少食多餐，饭后应保持坐位或卧位休息平躺十几二十分钟，避免突然站起或立即运动。如果不慎发生餐后低血压，应尽快蹲、坐或平躺，避免跌倒继而发生擦伤、骨折等。

屏气排便

很多老年人存在便秘的情况，在屏气用力排便时，腹压加大，可使血压升高。临床上就有一些病例，因为屏气排便导致血压骤升，甚至冲破血管壁，造成脑溢血或心肌梗死等。因此，建议老年高血压患者多吃膳食纤维和润肠通便的食物，如燕麦、豆类和蜂蜜等。

不及时服药

绝大多数老年高血压患者需要遵医嘱服用降压药，如果随便减药、停药，血压容易发生更大的波动，长此以往就会引起心肌肥厚、心功能不全，甚至心梗、脑梗、脑溢血等严重病症。

洗澡沐浴

老年人体质较弱，体温调节和血管舒缩功能较差，在热水或冷水刺激下，血压易发生波动。因此，老年高血压患者洗热水澡时水温不能过高，时间不宜过长，以防心脑供血不足，出现头晕、胸闷等症状。

敲黑板

遵医嘱服药 加强血压监测

年龄超过65岁，收缩压≥140mmHg和（或）舒张压≥90mmHg，即为“老年高血压”。我国有将近一半的老年人存在高血压，平时需要积极改善生活习惯、遵医嘱服药。

老年高血压患者需要警惕的情况还有很多，比如刚服用降压药，有可能因为药效的作用，导致血压降低过快，此时可以先坐在床边或躺一会儿；再比如有些患者夜间容易发生高血压，除了用药要特别注意之外，也要记住保证睡眠，尽量不要熬夜。总之，老年高血压患者一定要遵医嘱合理控制血压，加强家庭血压监测，有任何不舒服及时就医。

文/汪芳（北京医院）