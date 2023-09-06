开学季当心这几类传染病

秋季是许多传染病的高发季节。开学后，人群聚集性高，社交接触增多，很容易引起传染病的传播和流行。那么，有哪些传染病易在开学季高发？又该如何预防呢？为此，人民网记者采访了重庆医科大学附属儿童医院感染科副主任张祯祯。

流行性感冒

9月正处于夏秋之交，昼夜温差较大，容易发生流感等呼吸道传染性疾病。流行性感冒（简称流感）是由流感病毒感染所导致的急性呼吸道传染病。流感病毒具有传染性强、传播速度快等特征，主要经由空气飞沫传播。儿童流感的症状主要为发热、咳嗽、咽喉痛、头痛、畏寒等，部分患儿还会出现呕吐、腹痛、腹泻等。与普通感冒不同，流感全身症状更重，儿童多以高热为主，体温可达39℃以上，大龄段儿童还会有肌肉疼痛、全身乏力等表现，婴幼儿患流感后可发生热性惊厥表现。除此以外，流感更容易引起并发症，如肺炎、脑炎、肌炎等，少数患者甚至出现呼吸衰竭、坏死性脑炎等严重并发症。

此时，家长要注意天气变化，帮助孩子随气温变化添减衣物，避免着凉，多开窗通风，对于婴幼儿及免疫力低下的儿童，流感流行季节应尽量减少外出聚集；注意个人卫生，一旦孩子出现发热、咽痛、流涕等流感样症状，应尽快完善流感抗原或核酸检测，明确是否已感染流感病毒。另外，及时接种疫苗可以有效预防重症流感及并发症发生。建议每年流感流行季节，父母带儿童接种流感疫苗。如家庭成员患流感，可带孩子前往专科医生处咨询药物预防。

病毒性肠炎

病毒性肠炎是由多种病毒感染所引起的急性腹泻性疾病。秋冬季节是病毒性肠炎的高发季节，常见的病毒包括轮状病毒、诺如病毒等。患者和无症状感染者是病毒性肠炎主要的传染源，儿童主要通过摄入病毒污染的水或者食物感染，也可通过飞沫及接触传播。恶心、呕吐、腹泻是儿童病毒性肠炎主要的症状，部分儿童可以出现发热、口唇干燥、哭时少泪、尿量减少、烦渴喜饮等脱水症状。少数患者可以发生惊厥、心肌炎、肠套叠等并发症。病毒性肠炎多为自限性疾病，通常持续3至7天缓解，但部分儿童在后期可以因乳糖吸收不良而出现腹泻迁延。

对于孩子来说，良好的手卫生习惯是预防病毒性肠炎传播最重要、最有效的措施；不吃生的或半生的食物，尤其不要生食贝类等海、水产品。病毒性肠炎流行季节，孩子如出现呕吐、腹泻症状，应注意病毒性肠炎可能。

手足口病

手足口病由肠道病毒引起，主要通过密切接触及呼吸道传播。其多发生于5岁以下儿童，以手、足、口腔等部位出现疱疹或溃疡为特征，可伴有发热，因口腔溃疡导致疼痛，儿童可出现流涎、拒食、哭闹，大多数症状不重。3岁以下儿童可发生重症表现，出现反复高热、易惊、呕吐、肢体抖动、无力、惊厥等表现。手足口病为自限性疾病，轻症儿童多在1周以内恢复。需要注意的是，因肠道病毒含有多种亚型，儿童可因感染不同亚型的肠道病毒而多次发病。

勤洗手是预防手足口病的关键。家长应帮助孩子养成勤洗手的习惯，饭前便后、外出后使用肥皂或洗手液洗手；定期对孩子使用的餐具、玩具和其他物品进行消毒；尽量少带孩子去人群密集、通风不畅的公共场所；家里要定期开窗通风。接种EV-71灭活疫苗可以有效预防肠道病毒71型感染，减少重症手足口病的发生，建议5岁以内的儿童接种。

水痘

水痘是一种由水痘-带状疱疹病毒所引起的急性传染病。水痘具有高度传染性，水痘患者和带状疱疹患者是主要的传染源，主要通过呼吸道飞沫、接触疱疹液传播。潜伏期一般是接触病毒后的10至23天，平均2周。多数儿童感染水痘后症状轻微，表现为发际、颜面、躯干、四肢皮肤以及黏膜上出现斑疹、丘疹、疱疹和结痂多种类型的皮疹，皮疹瘙痒明显，可有发热。

接种疫苗是应对水痘的重要方式。另外，要保持良好的个人卫生，疾病流行期间尽量不去人员密集和环境密闭的地方活动，得了水痘的患者要立刻隔离并及时就医。此外，适当增加户外活动，增强身体素质，可提高对疾病的免疫能力。