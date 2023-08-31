应对“开学综合征” 你可以这样做

开学在即，有些学生会出现情绪不稳、易怒易激惹、注意力难以集中、疲惫、失眠、胃口差等反应，更严重时，则有头晕、恶心、胃痛等躯体症状。

“这是明显的‘开学综合征’的表现，是非常常见的。”郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）儿童发育行为科门诊主任靳彦琴在接受人民网记者采访时表示，通常学生出现“开学综合征”是由于作业恐惧、考试焦虑、社交焦虑等导致。“开学综合征”并不是医学诊断的病症，而是一种心理和生理亚健康的状态。大部分学生通过自主调节能很快适应学习生活，不会对身体健康造成大的影响。

靳彦琴提示，如果症状较重或症状持续存在，可能会对学生健康造成影响，导致其无法坚持完成学业，或者发展为躯体形式障碍、适应障碍、长期焦虑等。因此，当“开学综合征”症状较重或持续时间较长时，应及时寻求专业人士的帮助。

当出现“开学综合征”时，学生们该如何自我调节？靳彦琴表示，出现心理健康问题或“开学综合征”时，可以告诉自己，所有的情绪反应都是适应期的表现，是正常的、暂时的，随着时间的推移和经过调整是可以改变的。同时也可以试着给自己一些积极的心理暗示，告诉自己“相信自己，我可以很好地应对现在遇到的困难”。

靳彦琴建议，可以在开学前后与你的朋友多交流，向他们说出自己的感受，交流过程中会发现，其实你的问题其他人也有、并没有想象的那么严重、朋友已经给了你很好的启发，还可以学习一些健康的情绪调节方法，比如大声地朗读、进行适当的运动等。

靳彦琴还表示，还可以运用“SWTC”法调整情绪。STOP“停”——停止负面思考，深呼吸；WRITE“写”——把情绪和困扰写出来；THINK“思”——积极思考，回忆成功经历，寻找学校的快乐经历；CHANGE“换”——换一种方式，通过运动、听歌、看书、美食等，转换情绪。

“开学前，还要注意调整饮食习惯，按时起床吃早饭。饮食以清淡为主，充分补给富含维生素的饮食，减少脂肪摄入量，减少零食，少吃油炸食品。另外，结合自身兴趣和生活条件自主选择活动方式，每天至少进行半小时体育锻炼，适当运动可以消除疲劳，提高大脑的血氧含量，促进大脑活动，既健身又悦心。”靳彦琴说。

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