吃头孢后多久能喝酒 时间比你想象还长

头孢类药物是我们生活中常见的一种抗菌药物，“头孢配酒，说走就走”是我们经常听到的一句话。那么喝酒后多久可以吃头孢类药物呢？吃了头孢类药物后又多长时间可以喝酒呢？间隔的时间一样吗？下面为您详细讲解。

头孢+酒为何这么“毒”？

酒的主要成分为乙醇，饮用后在体内经过氧化、代谢生成乙醛，乙醛需要在乙醛脱氢酶的作用下分解成无害的二氧化碳和水从而排出体外。而服用头孢类药物会影响乙醛的代谢，导致乙醛在体内大量蓄积，出现乙醛中毒反应。包括引起面部潮红、头痛、腹痛、出汗、心悸等症状，会使人产生呕吐、恶心、呼吸困难等不良反应，严重时会导致过敏性休克，甚至死亡。我们称之为双硫仑样作用。

一般是在饮酒后的5-10分钟内出现。如果不再摄入酒精，反应持续时间从30分钟到几小时不等。因此吃头孢类药物治疗期间不能饮酒。

还有哪些药服用后不能饮酒？

除所谓的头孢类药物，包括头孢哌酮舒巴坦、头孢曲松、头孢唑啉、拉氧头孢等。特别提示：头孢哌酮是双硫仑反应发生率最高的药物。还有硝基咪唑类药物：如甲硝唑、替硝唑等；其他抗菌药物：如呋喃唑酮、甲苯磺丁脲、氯磺丙脲等，也可引起双硫仑样作用。

患者使用这些药物治疗期间，应禁止饮酒以及服用含乙醇的药剂或食物，如藿香正气水、酒心巧克力等。

吃头孢类药多久后才能饮酒？

头孢类药物在体内需要数天才能够完成代谢，不同药物代谢时间不同，双硫仑样作用发生集中在服药前后3天有饮酒的患者。另有调查显示，服用头孢类药物6天内饮酒的人，都有可能发生双硫仑样作用，而乙醛脱氢酶被抑制后需要4至5天才能完全恢复活性。因此，应要求患者在使用头孢类药物后7天内，不得饮用含酒精的饮料。

对于其他类药物如甲硝唑，有研究显示，用药期间甚至在停药72至96小时后可发生双硫仑样作用。因此建议服用甲硝唑的患者用药期间以及停药5至7天内不得接触含有乙醇的制品。这其中包括饮用各种酒类及含乙醇的饮料、应用以乙醇为溶剂的药物、酒精擦浴(物理降温)等。

喝酒后多久才能吃头孢类药？

双硫仑样作用与体内乙醇的浓度密切相关。有研究指出。酒精在体内留存时间约12小时。考虑到其他因素，建议饮酒后3天不服用头孢类药物。对于其他类药物如甲硝唑，那些24小时内接触过含乙醇制品的患者，在临床用药中应尽量避免使用。

文/张晶（北京世纪坛医院）