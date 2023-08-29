开学家长也焦虑？专家教你4招缓解

开学在即，各地积极做好准备工作，迎接开学。一般来说，“开学焦虑”往往发生在学生身上，但记者采访发现，有一部分的家长也会因为开学而感到焦虑。

“孩子开学，家长紧张、担心都是正常的，但不要过于焦虑。”哈尔滨市第一专科医院主任医师徐昭媛在接受人民网记者采访时表示，对开学有焦虑情绪，多发生在幼升小、小升初等高一个阶段的学生家长身上。对于家长来说，这种焦虑、紧张的情绪，多来源于对孩子校园生活的担忧，包括孩子的在校生活、学习状态、人际交往等方面。适当的焦虑并非一件坏事，做好应对策略，不让自己长时间陷入焦虑即可。

“在学习过程中，其实大多数学生都能很快地适应新环境和学校的新要求。这个时候，家长首先要相信自己的孩子，慢慢学会放手。”徐昭媛说。

那么，如何应对家长的开学焦虑呢？徐昭媛建议可从4个方面入手缓解。

保持淡定，做好开学准备。家长应做好精神和物质两手准备，在避免自己陷入焦虑紧张状态的同时，积极引导孩子保持轻松愉悦，不给孩子造成心理压力。

加强自我调整，规律作息。家长除了自己调整作息，还要帮助孩子逐步调整生活节奏，引导其按照平时上学的时间作息。

避免攀比，对孩子有正确的期望。在开学初始，家长不要一味追求学习成绩，使孩子感到压力巨大，从而产生抵触和恐惧的情绪。而是允许孩子有适应和转变的过程，家长要积极引导和鼓励孩子。

亲子多沟通，缓解彼此压力。家长可以主动向孩子描述学校生活的状态以及可能遇到的情况，在轻松的氛围下谈感兴趣的话题，以增进彼此心理状态的了解。

徐昭媛提示，如果家长焦虑问题较严重，应主动向老师或专业医生寻求指导，不应选择逃避。

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