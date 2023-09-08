以“医养结合”破解养老难题

近年来，河北省承德市双滦区探索实施“医养结合”等养老模式，为老年人提供医疗康养、上门照料、文化娱乐等服务，提升他们的生活品质和幸福感。

图为近日在双滦区一家养老服务中心，老人在音乐教室学习。

王立群摄（新华社发）

“我们需要帮助老年人创造丰富多彩的生活，让他们享受生活的快乐、生命的价值，这正是健康老龄化的意义所在，也是我们探索新时代新型康养体系的关键。”在近日举办的中国国际服务贸易交易会“2023中国国际康养健康产业发展论坛”上，中国老年医学学会会长范利这样说。

中国老龄协会政策研究部主任孔伟表示，促进医疗卫生与养老服务相结合，是重大民生问题，是积极应对人口老龄化的长久之计，应加快推进新时代医养结合工作，实现中国式养老的高质量发展。

什么样的康养方式才是更好的养老方式？范利表示，老年慢病管理是现代康养不可或缺的元素，智能医疗赋能老年慢病管理势在必行。与此同时，需要培养老年人主动健康的理念，使他们获得持续的健康能力、拥有良好的社会适应能力。

在范利看来，要创建适合中国国情的现代康养模式，建立“六全”保健理念，即全人管理、全程管理、全域管理、全方位服务、全科医师护士培训、全民健康教育目标；与此同时，还要建立“健康教育—预防保健—疾病诊治—康复护理—长期照护—安定疗护”六位一体的老年健康服务体系，从生命科学、生物技术、现代科技、医体融合、医养结合、社会人文这6个相关领域进行整合凝聚。通过“医疗资源+精神文化资源+养老资源”有机结合，充分挖掘激发老人自身潜力和动力，从而使老年人树立积极老龄观心态，自由、自在、自理地活着。

“老年医学的康养结合能最大程度地维护和恢复老年人的功能，提高生活质量，将失能延迟到生命的终末期。”范利说，目前医养人才相对缺乏，还要建立老年医学与照护三级培训体系，培养为老年人服务的全科医生。

“兜底养老有政府，高端养老有市场，但推动实现全体老年人享有基本养老服务任重道远。”中国康养集团董事长朱跃说，他们积极推动形成“政府企业协同发力、城市农村齐抓共管、科技养老深度融合”的服务模式。

“依托强大医疗能力与运营能力的新型医养结合体系，将成为康养行业的刚需。”新里程健康集团首席执行官林杨林表示，新里程健康集团探索医养结合转型，构建“防病+控病+治疗+康复+养老”五位一体的“防控治康养”模式，实现医疗能力与运营能力、医疗支撑与综合照护、医疗机构与养老机构的“三个结合”。这一模式先后在集团旗下东营鸿港医院和洛阳新里程医院运行实施。

论坛上，由北京老年医院牵头编制的团体标准《老年医院建设基本要求》发布。北京老年医院院长禹震介绍，这一标准旨在推进老年医院的建设和发展，填补老年健康服务标准空白。该标准由北京老年医院等10多家单位起草，对老年医院的建设原则、老年医院床位规模、建筑设施、科室设置、人员配备等基本要求做出规定。

本次论坛以“新时代新型康养体系的探索与实践”为主题，由新华社《经济参考报》、世界贸易中心协会、中国老年医学学会、北京服务贸易协会主办，《经济参考报》新华健康信息服务平台、北京服务贸易协会秘书处承办，北京健康文化促进会协办。

（申 奇）