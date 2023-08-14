“人民投诉”话题征集：智能家电变“智障”？聊聊你的家电消费体验

人民网北京8月14日电 （记者崔元苑）近日，由中消协联合人民网共同打造的“人民消费”中消协教育基地发起了家电消费在线问卷调查（点击进入问卷调查页面），广泛征集广大网友在家电消费门类、选购影响因素、使用问题、售后服务等方面的难点堵点问题。

近年来，家电消费场景越来越多元化、个性化、智能化，换新升级消费潜力逐步释放。但同时，有关产品质量、技术性能、售后服务等方面也广受消费者诟病。在“人民投诉”平台上，“新买的扫地机器人不是频繁漏水就是充电故障”“购买了一台洗碗机，厂家以没有配件为由不履行保修承诺”“吸尘器买了8天就坏了，充不进去电，且官方不支持免费换新”“智能学习灯有设计缺陷问题，电商平台以过保为由不给解决”“智能电视‘套娃式收费’层出不穷”等问题投诉繁多，这些投诉也进一步反映了目前智能家电产品消费和使用中的一些“通病”和困扰。

为帮助消费者正确选购智能家电产品，识别和掌握家电产品性能知识，提升相关信息辨识力，督促相关企业提升产品质量和性能、完善售后服务，人民网“人民投诉”平台即日起征集智能家电购买与使用、售中和售后服务等方面的相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，或了解某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，也欢迎您扫码关注“人民网财经”微信公众号或扫描“人民投诉·一键维权”微信小程序留言、投诉、曝光。

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