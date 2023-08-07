预制菜应让消费者“预知”

现在，不少餐馆在食材环节选择了预制菜。菜品预先做好了，加热一下就可以端上来。所谓预制菜，按照中国烹饪协会发布的团体标准，是“以一种或多种农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等）和/或预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴”。

预制菜能做到即烹、即热、即食，省去了买、洗、切等繁琐工序，连接了上游“菜园子”和下游“菜盘子”，正逐渐获得市场青睐。有数据显示，预制菜相关企业达6.6万余家，其中，2022年新增注册企业1020余家。今年中央一号文件提出，培育发展预制菜产业。未来5年内，预制菜产业产值有望达万亿元级别的规模，成为餐饮产业发展的又一个“风口”。

预制菜受追捧，但其口味、新鲜程度、营养价值等等，与新鲜食材还有一定差距。《餐饮服务食品安全操作规范》鼓励餐饮服务提供者明示餐食的主要原料信息、餐食的数量或重量。消费者权益保护法明确规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。相关部门有必要加快制定和实施预制菜行业生产标准，督促餐饮企业履行对消费者的告知责任，标注哪盘是现炒菜，哪盘是预制菜，别让消费者用现炒菜的钱，买了预制菜的单。

预制菜的赛道很长，市场发展前景可观。它的兴起，有效提升了经济复苏的烟火气。促进这一新兴产业健康发展，需要守牢食品安全底线、提升营养价值、丰富菜品口味、明晰产品标识、督促餐饮店落实告知责任等。只有让消费者更加清楚明白地放心消费，才有可能不断拓展市场空间，推动预制菜产业真正实现高质量发展。

（摘编自《湖南日报》，原题为《别用“现炒菜”的钱 为“预制菜”买单》）

《 人民日报 》（ 2023年08月07日 05 版）