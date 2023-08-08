热浪下，抗病蚊子扛不住了？

科技日报北京8月7日电 （记者张梦然）《自然·气候变化》最新发表建模研究显示，能阻断登革热病毒等蚊媒病毒传播的沃尔巴克氏体细菌的wMel菌株，在到2030年代的预测热浪情景下可能依然有效。不过，其在更长期变暖情景下的效果还不确定。

包括疟疾、登革热和寨卡病毒感染在内的蚊媒疾病影响着数百万人，随着气温影响这些疾病的地理分布和流行率，这些疾病可能在今后的气候条件下构成更大的风险。

目前有一种前景看好的生物防治技术，是用携带一种特殊细菌的蚊子取代野生蚊子，这种技术能阻断各种蚊媒疾病病原体的感染和传播。现在，沃尔巴克氏体细菌的多种菌株已被导入不同的伊蚊物种，并在拉丁美洲、亚洲和大洋洲开展了试验，其中大部分使用了wMel菌株。不过，人们担心wMel菌株的效力可能会在热应激下减弱。

美国加州大学伯克利分校团队此次利用实验室温度对wMel影响的数据以及对未来热浪严重程度的预测，建立了一个蚊子种群动力学模型，并选择两个城市环境开展了试验。研究显示，该技术还能抵御预测的近期（2030年代）气候变化。但研究也揭示了wMel技术在温度高变率和更长期的气候变化下的潜在脆弱性。

团队预计，2050年代的热浪可能会比2030年代（平均9.7天）的持续时间更久（平均24天），而这会对wMel产生严重负面影响，因此仍需针对蚊媒疾病开发适应性更强的方法。