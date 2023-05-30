人民日报读者来信版、人民网“人民投诉”联合开展线上培训问题建议征集

人民网5月30日电 （记者崔元苑）近年来，线上教育培训发展迅猛，但乱象也随之而来。从成人的学历提升、公考、各类职称技术考证、短视频运营到儿童青少年的英语、编程、艺术等各种兴趣类培训，不少在线教培机构因虚假宣传、诱导分期贷、无法兑现课程内容和退款承诺等问题被大量投诉。

在人民网“人民投诉”平台上，“承诺的直播课变成录播课”“虚假宣传0元买课、名师陪跑、学费全额返，以免试、名额有限、考不过包退、上岸率、高额挂靠等”“虚假承诺边培训学习边兼职赚钱、包就业”“诱导分期贷款影响个人征信”“没有报考资格却被忽悠交费，不给退费”“买了几万元的课程，结果现在没法继续学，也不退款，强制换课”“一天课没上，24小时内提出退款申请，拒不履行7天无理由退款”等问题案例较为典型。

暑期培训消费将迎来旺季，即日起，人民日报读者来信版与人民网“人民投诉”平台联合发起相关问题建议征集，邀请广大网民就线上培训的乱象、自身权益受损的经历、如何规范线上培训等问题说看法，提建议。欢迎您扫描上方海报二维码进入征集页面留言或发送材料至人民日报读者来信版（邮箱：rmrbdzlx@126.com 传真：010—65368495）。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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