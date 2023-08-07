俯卧撑、仰卧起坐、平板支撑……这些看似简单的健身动作，爱健身的你，真的做对了吗？我们在日常锻炼时，如何才能做到有效又不“伤身”呢？

8月8日，是我国第15个“全民健身日”。为了帮助大家“会健身”“健好身”，由人民网发起，联合国家体育总局群众体育司、人民日报社体育部、中华全国体育总会群体部共同推出的“全民健身 科学运动｜这些健身动作你做对了吗？”有奖互动正式启动。

爱健身更要会健身。让我们携手共进，为健康而运动，为快乐而生活！

一、征集方式

征集时间：自8月7日话题发布时起，至8月18日16时截止。

参与方式：围绕“全民健身 科学运动”在“人民网+”客户端开设互动话题，请网友在留言区聊一聊：“这些健身动作，你做对了吗？”

二、获奖规则

活动结束后，将根据网友留言的点赞数量排名，评选出前20名获奖名单。获奖结果将在“人民网+”客户端、人民网PC端、人民网财经微信公众号等渠道公布。

【相关提示】本次活动最终解释权归主办方所有。如果发现用户存在刷票行为，主办方有权取消其中奖资格。

三、奖品发放

1、每位获奖者将得到Keep直播畅练卡（年卡）一张（注：Keep直播畅练卡是包含所有会员权益、升级直播权益的订阅制产品）。

2、获奖结果揭晓后，小编将在5个工作日内联系获奖用户发放奖品。

扫码参与有奖互动