山东平原县地震现场目击：20人受轻微伤，水、电、通讯正常

新华社济南8月6日电 6日凌晨2时33分，山东德州市平原县发生5.5级地震后，记者迅速从济南赶往震中平原县王打卦镇附近。截至10时，平原县20人轻微受伤，126处房屋倒塌，水、电、通讯正常，加油站等设施正常。记者在现场看到，山东当地多种救援力量有序开展工作，社会秩序基本平稳。

这是8月6日拍摄的平原县王打卦镇王打卦村（无人机照片）。新华社记者 郭绪雷 摄

凌晨2时33分，地震横波到达时，住在山东济南的记者刚刚在手机和电视屏幕上接到地震预警，感到楼体有数次晃动。随后，记者在济南市市中区看到，一些路口、路边聚集了不少下楼躲避的市民。还有的市民前往体育场躲避，路上车辆明显增多。记者抵达平原县后看到，路边聚集着一些避险的居民。

8月6日，在平原县王打卦中心小学，应急救援队伍集结待命（无人机照片）。新华社记者 郭绪雷 摄

8月6日，在平原县王打卦中心小学，应急救援队伍集结待命（无人机照片）。新华社记者 郭绪雷 摄

6日凌晨近5时，记者到达震中。在平原县王打卦镇中心小学外路口，记者看到，山东省应急厅、地震局等部门负责人，德州市委和平原县委主要负责人在地震现场的消防指挥车上调度指挥。据平原县相关负责人介绍，震中范围5公里，共涉及6个乡镇，55个村庄，26517人，震中范围有多处老旧房屋倒塌，各镇街正在进行逐户排查，财产损失正在统计中。

王打卦镇有关负责人张和平在现场告诉记者，地震后，新教学楼一楼出现个别瓷砖脱落，有的墙体出现小裂缝。凌晨5时许，消防车辆驶入镇中心小学，救援人员开始在小学操场上搭建帐篷。

8月6日，在平原县王打卦镇郭家堂村，一处房屋和燃气管道因地震受损。新华社记者 郭绪雷 摄

在王打卦镇北侯新村，一处无人居住的土坯房一角坍塌，另有几处老旧土坯房屋墙皮脱落、墙体出现裂缝、墙体歪斜，村内一些老人清晨时仍守在街边。在平原县顺河街，一处沿街门面房前出现长约二三十米的坍塌砖瓦堆。

发生地震3小时后，平原县人民政府对面的和谐广场上，正在循环广播居民应对地震的措施等内容。帝景城小区的居民杨洪海说，地震时感觉楼房就像“跳起来”一样，地震以后小区里大部分居民就都下楼了，后续余震几乎没有感受到。平原县居民金春光回忆，“当时在床上睡觉，在床上就来回晃，晃了有差不多十几秒左右，柜子里的东西全都掉了下来，赶紧穿衣服下了楼。”

8月6日，在平原县第一人民医院患者服务中心内，患者向值班医生咨询情况。新华社记者 高天 摄

记者6日上午在平原县走访发现，农村生活基本正常，县城生活保障未受明显影响。在平原县第一人民医院内的患者服务中心，医务人员正常接诊；在平原县康宁路上，药房、超市、早餐店等大部分商铺均正常营业，一些早餐店门前市民排队购餐；平原县第一中学门外的马路上，车辆行驶正常有序，学校建筑并无受损情况，学校门口LED屏幕正常滚动播放宣传标语；在平原县千佛塔北路的中国石化加油站，工作人员介绍，地震并未影响加油站营业。

记者随后来到平原县应急指挥中心。据平原县防震减灾工作领导小组介绍，截至6日10时，平原县应急系统全部到位，平原县各乡镇及有关部门全体人员到岗，不间断排查养老院、医院、学校、加油站、化工企业等相关情况，交警上路执勤，消防救援队伍赴现场排查隐患点。

8月6日，在平原县王打卦镇，两名小朋友在水边玩耍。新华社记者 郭绪雷 摄

地震发生后，山东省德州市消防救援支队15车、107人已前往震中救援。济南、泰安、聊城、德州、滨州等5个消防救援支队24车、236名消防救援人员以及搜救犬机动专业支队已集结完毕。

平原县有关负责人介绍，工作人员正对人员伤亡、财产损失、房屋受损、能源保障等进行多次排查。另据平原县融媒体中心发布消息，地震对部分管网造成破坏，全县天然气紧急停气，这会对居民生活和当地餐饮行业等造成短期影响。