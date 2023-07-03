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网上买课你踩坑了吗？“人民投诉”平台相关话题征集问题留言超千条

2023年07月03日08:32 | 来源：人民网
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人民网北京7月3日电 （记者崔元苑）近期，人民日报读者来信版与人民网“人民投诉”平台联合发起“线上培训，说说你踩过的‘坑’”问题建议征集活动，邀请广大网民就线上培训的乱象、自身权益受损的经历、如何规范线上培训等问题说看法、提建议。活动上线至今，网友通过各渠道相关内容留言量已超千条，涉诉大小机构达80余家。

根据网友反馈的问题，6月26日，人民日报读者来信版“来信调查”栏目刊发在线培训调查报道《规范在线培训 提供优质服务》，文中多处引用了人民网“人民投诉”平台用户相关案例和线索。

《人民日报》2023年6月26日第6版版面截图

——针对在线培训课程质量的投诉，文中指出，在人民网“人民投诉”平台，对于在线培训课程质量的投诉不在少数。在线培训课程大多采用预付费形式，消费者交钱之后才能看到培训课程，如果对课程质量不满意，也很难要求培训机构退还相应费用。加之监管存在一定空白，导致消费者维权相对困难，一些不法培训机构则更加有恃无恐。

——对于机构为诱导报名虚假承诺“考试包过”“推荐兼职”等乱象，文中引用了人民网“人民投诉”平台用户李先生为参加入职招录考试报名培训机构课程的案例。客服向其虚假宣传“培训后通过率达到93%”“未通过全额退款”，还展示了部分学员的聊天记录，清楚显示有退款操作，以博取信任，他最终报名购买了7990元的网课教学。开始学习后却发现课程都是录播且内容老旧，几次直播授课上老师只管低头念稿子。他最终没能通过考试，机构表示可以再学一年网课，违约不退费。

——围绕加强对在线培训的规范，文章指出，根据“人民投诉”平台网友反映被贷款公司催缴学费的线索，人民日报记者联系到在校学生小曹，小曹报名了电商培训课程，由于学费超出自己的经济承受能力，客服诱导其分期付款交费。“对方用我的信息在贷款平台办理了6800元的贷款，分9期还款，多出来的是服务费和利息。我只上了四五节网课便发现培训机构关门了，所谓的班主任、教学老师等也都失联了。”培训机构倒闭了，但贷款平台却仍然在催促还款。多方联系培训机构负责人，承诺可以解除合同，但需要很长时间才能退款。

除以上被人民日报稿件采用的典型案例，“人民投诉”平台通过梳理相关内容和数据显示，此次在线培训问题征集中，网友投诉大致聚焦在6个方面：未达到承诺效果或对未完成的课时，机构不予退费（占比40.6%）；虚假宣传押题、高通过率、一对一陪跑、包教包会（占比18.5%）；虚假承诺可观收益、全额退费、包兼职包就业（占比12.4%）；违规诱导办理分期贷，无法取消，影响征信（占比12%）；课程货不对板、无法登陆学习软件、约不上课或迟迟不开课（占比10.3%）；欺诈报名缴费，对不符合报考资格不告知（占比6.2%）。

投诉的培训类别多集中5大类：成人类学历提升、公考培训、英语考级等知识类提升培训；短视频运营、电商运营技巧、新媒体课程实战等线上销售技能培训；健康管理师、心理咨询师、注册安全工程师、经济师职称、碳排放管理师等职业技能培训；后期剪辑、PS等网络软件使用技巧类培训；少儿口才、舞蹈、音乐、英语、编程等艺术兴趣类培训。

今年5月，教育部、中国消费者协会印发《关于开展校外培训“平安消费”专项行动的通知》，于2023年5月至6月，在全国开展校外培训“平安消费”专项行动，全面创建让人民群众放心、安心、舒心的校外培训消费环境。多地消协近期发布相关消费指示，提醒广大消费者警惕在线培训“陷阱”。

下一步，“人民投诉”平台将继续关注、汇总、梳理网友声音，与各方合力强化对在线培训的整顿和规范、加大监督和曝光力度，维护消费者的合法权益，共同促进在线培训行业健康发展。

来信调查·关注在线培训（上）：规范在线培训 提供优质服务

来信调查·关注在线培训（下）：完善执法机制 加强源头治理

人民日报读者来信版、人民网“人民投诉”联合开展线上培训问题建议征集

人民日报读者来信版、人民网“人民投诉”联合开展观演购票体验问题征集活动

(责编：李源、高雷)

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