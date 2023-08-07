国家医保局：一体推进 谱写新章

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，国家医保局各级党组织和党员干部着力学思想、强党性、重实践、建新功，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有力推动了医疗保障事业高质量发展。

加强理论武装，坚定理想信念

国家医保局党组将开展主题教育作为重大政治任务，扛起主体责任，精心组织、周密部署。全体党员干部做到真学真信真用、入脑入心入行，提高政治站位，强化政治自觉和政治担当。

国家医保局内各单位创新学习方式，在学深悟透党的创新理论上用心用力。按照“以学铸魂、铸牢政治忠诚，以学增智、提高能力本领，以学正风、树立良好形象，以学促干、推动事业发展”的要求，以国家医保局党组带全局的形式举办为期一周的专题读书班，以“领导干部领学促学+专题交流研讨”相结合的方式，认认真真读原著、原原本本悟原理；依托“三会一课”、主题党日等活动，通过交流研讨、宣讲阐释等方式，组织党员干部深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力。

6月29日，围绕“深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想在推进中国式现代化新征程中展现医保新担当新作为”，国家医保局党组书记、局长胡静林讲授专题党课。他指出，习近平新时代中国特色社会主义思想为推动新时代党和国家事业发展提供了根本遵循和行动指南，要切实将其转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

大家表示，要以主题教育为契机，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要将焕发出来的学习和工作热情转化为攻坚克难、推动医保事业高质量发展的强大动力。

直面困难问题，大兴调查研究

国家医保局党组聚焦影响和制约医疗保障事业高质量发展的问题短板，深入典型地区开展调研，倾听群众诉求，与基层共同研究存在问题的根源，运用党的创新理论研究新情况、解决新问题，探讨拿出破解难题的管用思路和有效办法。

领导班子围绕“医疗保障促进群众基层就医、推动基层医疗机构提升早诊早治和健康管理能力”这一重大主题，深入北京、广东、贵州及甘肃等地开展调研，与基层医务人员和患者面对面沟通交流，听取医疗机构负责同志的意见建议，寻找做强基层、激活基层、让基层医疗机构真正成为群众健康守门人的有效办法和思路；围绕挂网药品价格、建立长期护理保险制度、全面推进医保基金智能监管、医保大数据赋能医保管理服务等医保领域重大问题，深入江苏、黑龙江、青海、海南等地基层一线开展调查研究，认真倾听群众诉求，摸清基层困难问题，听取对完善政策的意见建议。

立知立行立改，彰显使命担当

国家医保局各级党组织和党员干部坚持边学习、边对照、边检视、边整改，对已经查摆出来的药品价格、经办服务、基金监管等三方面突出问题，逐项制定整改措施，立行立改，更好满足参保群众需求。

加强医疗保障基金使用常态化监管、加强智能审核和监控知识库与规则库建设、开展医保反欺诈大数据应用监管试点……国家医保局将维护医保基金安全作为医疗保障首要任务，通过强化智能监控和大数据监管应用等手段，不断织密扎牢医保基金监管的制度笼子，推动形成医保基金监管高压态势。

近期，用于肾上腺皮质功能减退症及先天性肾上腺皮质增生症治疗的醋酸氢化可的松片价格大幅上涨，供应异常。为加强药品价格专项整治，减轻患者用药负担，国家医保局约谈相关企业，并将约谈结果和整改要求通报至各省医保部门和医药集采机构。目前各省已基本调整到位，患者可在公立医疗机构购买降价后的该药。

为更好地向参保群众提供便捷高效的医保经办政务服务，国家医保局进一步创新服务模式，推出首批16项医保服务便民措施。针对群众反映强烈的医保关系转移接续办理慢问题，精简办理材料，将原来45个工作日压缩为15个工作日；针对传统服务窗口职能单一、季节性办事拥挤等弊端，推进经办服务窗口“综合柜员制”；健全基层服务网络，积极打造“15分钟医保服务圈”；针对老年人等特殊群体，推进服务设施适老化改造和无障碍信息服务，设置帮办代办等咨询服务窗口等等。

下一步，国家医保局将继续突出问题导向、目标导向，着力破解制约医保高质量发展的深层次问题，奋力谱写医疗保障惠民暖民便民新篇章。 （本报记者 邱 玥）