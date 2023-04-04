“人民投诉”话题征集：说说新能源汽车消费那些“梗阻”

近年来，新能源汽车以其低碳环保、动力性能强、上牌优先、使用成本低、出行不限号等优势越来越受到消费者的欢迎。不过，在消费使用过程中，公众也遇到不少堵心事儿。

在“人民投诉”平台上，公共充电桩“车多桩少”、等候时间长以及安装个人充电桩时小区物业推诿阻挠等问题被吐槽。此外，关于新能源汽车购车合同、汽车质量、虚假宣传的投诉也增速较快。维权舆情多聚焦于：售后服务不完善；厂家虚标续航里程、“锁电”纠纷、虚假宣传智能功能、动力电池品牌与宣传不符；汽车行驶中突发熄火、刹车转向失灵、电池模块损坏等问题；厂家、4S店发布虚假信息，诱导消费者签订不公平格式条款，逃避责任等。

为提振新能源汽车消费信心，敦促企业不断重视消费者诉求、优化消费者体验，加快相关配套政策落地惠民，推动行业持续、安全、健康发展，最终让消费者省时省钱又便利，人民网“人民投诉”平台即日起将征集新能源汽车驾乘、充电桩等配套设施建设与使用、售中和售后服务等方面的相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，或了解某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码关注“人民网财经”微信公众号或扫描“人民投诉·一键维权”微信小程序留言、投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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