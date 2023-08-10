医生提醒：高温天过度运动可能引发横纹肌溶解症

新华社长沙8月8日电（记者帅才）在高温天气过度运动、不科学运动，一些人患上了横纹肌溶解症。记者从湖南一些医疗机构获悉，近期，医院接诊了多例因为运动不当而患上横纹肌溶解症的患者。医生提醒，高温天运动健身要循序渐进，避免进行过度剧烈运动引发意外伤害。

长沙市中心医院肾病科副主任医师邓洪介绍，横纹肌溶解症是指一系列影响横纹肌细胞膜、膜通道以及能量供应的获得性疾病。一些人长期不运动后，突然剧烈运动，容易导致肌肉细胞坏死、细胞膜破裂，释放出大量钾离子和肌红蛋白进入血液，造成心律不齐。

邓洪提醒，值得注意的是，医院接诊的患上横纹肌溶解症的年轻人增多。患上横纹肌溶解症的患者会出现肌肉疼痛、乏力、肿胀、发热、少尿等症状，严重者还会出现急性肾衰竭、高钾血症、多脏器功能障碍等严重并发症。

湖南航天医院肾内科医生李慧晶提醒，体育爱好者在高温天气进行体育锻炼要注意循序渐进，要及时补充水、无机盐等。体育爱好者在活动前应调整好身体状态，进行适应性训练和热身运动。中老年人和心血管病患者应避免在高温、潮湿的环境下进行长时间、大强度运动。一旦运动后出现肌肉酸痛、乏力、尿液颜色变深、头痛、恶心、呕吐、发热等症状，应警惕患上横纹肌溶解症，及时就医，以免耽误治疗。