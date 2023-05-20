来点刺激找回失踪的味觉嗅觉

近期，新冠病毒有所抬头。不少“一阳”的朋友也体会到了传说中的嗅觉、味觉减退。那么遇到这类情况，我们该怎么办呢？结合世界卫生组织《新冠肺炎个人康复指南》内容，北京友谊医院康复医学科专家给大家支招。

了解味觉和嗅觉

首先，对于嗅觉味觉的减退，大家不必过于担忧，坚持用进废退原则，多多训练才是正解！

人的味觉系统能够感受和区分多种味道，众多的味道则是由4种基本的味觉组合而成，即酸、甜、苦、咸。

味蕾是味觉的感受器，主要分布于舌背部表面和舌缘。位于舌尖部的味蕾对甜味较敏感，舌两侧则对酸味敏感，舌两侧偏前对咸味敏感，舌体对咸味和痛觉敏感，而靠后的软腭和舌根部则对苦味比较敏感。

多用芳香味刺激嗅觉，以达到改善嗅觉的目的，又称为“芳香疗法”。它是通过芳香小分子物质刺激嗅觉，来达到对嗅觉调节及对嗅觉信息传递的作用。

味觉训练

当我们感到味觉减退时，可以进行一些简单的味觉刺激训练，来改善“尝不出味道的问题”。

您可以根据自己的个人口味爱好准备一些不同味觉的食物，例如柠檬、蔗糖、苦瓜、辣椒等来分别代表酸甜苦辣。用若干根小棉棒分别蘸取我们准备的食物，将不同味道的食物放置在舌头的相应敏感区域进行刺激。

柠檬——酸味应刺激于舌侧缘。

蔗糖——甜味应刺激于舌尖。

苦瓜——苦味应刺激于舌根部或软腭。

辣椒——辣味实际上是对痛觉的触发，可刺激于舌面区域。

嗅觉训练

进行嗅觉训练，您可选择一些味道明显的东西，例如柠檬、丁香、玫瑰等，每天两次，每次20秒，在闻两种气味之间需要间隔10秒钟。

芳香疗法不仅可以用于嗅觉训练，更可以用于健康人群，作用包括缓解压力、调节免疫功能、改善睡眠质量、缓解疼痛、减轻焦虑、改善行为和精神症状等。 文/古丰(北京友谊医院)（来源：北京青年报）